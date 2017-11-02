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Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла утром 2 ноября в Барнауле — в результате ДТП пострадала женщина.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, столкновение маршрутки №29 под управлением мужчины 1974 года рождения и автомобиля Mitsubishi Pajero под управлением водителя 1954 года рождения произошло у дома №230 по улице Георгия Исакова в 09:50.
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса 1964 года рождения. Она была доставлена в горбольницу №1, не госпитализирована.
"Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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