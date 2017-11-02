Фото: sepimages.ru
Чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал главы республики.
Кадыров считает, что "довольно глазеть на труп Ленина". По его мнению, Ленина было необходимо давно похоронить. "Это и разумно, и человечно <...> неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком", — цитирует издание его слова.
При этом подчеркивается, что вопрос о захоронении Ленина должен решать глава РФ Владимир Путин. Кадыров добавил, что решение о захоронении не должно быть выборочным. Он отметил, что предать земле нужно также тело наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в петербургском музее.
Издание отмечает, что днем ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Ленин будет похоронен, когда общество "придет к консенсусу по этой теме".
Она добавила, что Ленин на Красной площади является частью истории страны. "Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет", — добавила она, подчеркнув, что в РФ живет поколение, для которого Ленин "значит очень многое".
"Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен", — заявила Матвиенко. В качестве варианта решения данной проблемы она предложила провести референдум и выяснить мнение большинства.
Также сообщается, что в стране не раз поднимался вопрос о целесообразности захоронения Ленина. С инициативой провести его похороны выступали режиссер Марк Захаров, петербургский мэр Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии "Демократический союз" Валерия Новодворская, режиссер Никита Михалков, члены партии "Союз правых сил" и не только. В РПЦ предлагали вынести тело революционного деятеля из Мавзолея.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходить к вопросу о захоронении Ленина необходимо "аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество".
Комментарии
Амик, запускай голосование!
Будет любопытно посмотреть на результат
А шо - его кто-то заставляет "глазеть"? Пусть в свою гигантскую кадырмечеть идет, а мавзолей с Лениным оставит нам, грешным. У атеистов тоже должен быть свой объект для поклонения. Почему бы не Ленин?
После того, как народ сам перестанет туда ходить - закрыть мавзолей. А пока народ ходит, значит актуально.
Амик, не надо запускать голосование!
Оно не отобразит реального мнения общества, т.к. не все группы населения читают Амик, поэтому сеять раздор не надо. Нынешняя система в России угнетает больше тех, кто не читает Амик и у них твёрдое убеждение, что в то время, когда идеи Ленина были государственной идеологией им жилось лучше, они понимают, что властьимущие создают такую идеологию, такое законодательство, по которому законно можно грабить народ.
Это же уже существовавший опрос.
Я имел в виду более вариативный вариант, подходящий конкретно под решение о захоронении.
Ну да ладно, пусть так будет
Ну это не кадырову с ксенией собчак и валентиной матвиенко решать.А валерия новодворская и анатолий собчак уже отошли от решения данного вопроса.Да и режиссёрам немного осталось.
Закопать! Однозначно! На столетие большого звездеца, который он устроил. А лучше кремировать, чтобы через несколько лет не пришлось откапывать (а то народ это у нас любит всякие экспертизы проводить, не ровен час и малаховщина до этого доберётся).
Столько мавзолеев по миру. Но всем почему-то не даёт покоя именно ленинский.
Сжечь, зарядить в пушку и выстрелить в сторону Германии, откуда он приехал и на чьи деньги переворот забабахал.
А в это время наш благодетель Кудрин призвал отказаться от национального эгоизма и суверенитета в пользу более развитых финансовых стран. И это при том что 40 баксов от продажи нефти идет в бюджет, а еще 20 ( нефть щас 60 зеленых) мы кладем в СШП.
Госдума , министерства эконом и финанс видимо его поддерживают.
Благодаря ленину в России поднят был национальный вопрос в противовес единой Российской Империи - право наций на самоопределение вплоть до отделения.
В итоге этническая бомба взорвала СССР, в отличие от США, где и негры, и белые, и латины, и китайцы называются америкосами.
А он чего ? Тоже кандидат в президенты ? По Крыму высказался, про Ленина высказался.
Блондинок-кандидаток опрашивают по анкете "Что вы думаете про Крым, Ленина и Сирию" и его следом?
Патриарх Кирилл возьмется за такое дело?
давно пора бы , но хватит ли сил
Вот скажите мне призывы к отказу от суверенитета разве не являются предательством родины ???
Много хочет Кадыров. Получает из бюджета больше денег, чем Алтайский край, в разы. И заткнулся бы с этими деньгами и не кашлял. Любитель скакунов на халяву.
> 2.11.2017 17:13
> - гость -
> и на чьи деньги переворот забабахал.
Казалось бы, сто лет как это опровергнуто кучей историков - но обязательно найдётся дурачок, который свято верит в то, что Ленин - немецкий/британский/английский/французский шпион.
> британский/английский
Виноват-с
Почему нас толкают на вандализм, не задумывались? Да чтобы потом тыкать нам в глаза, указывая на то, что народ обладающий древней культурой со своими памятниками и со своей историей не борется! Хотите быть похожими на украинцев и поляков? Валяйте. Всё снесите и порушьте. Заодно и мавзолей Тадж - Махал снесите. И мавзолей хирурга Н. Пирогова в Виннице не забудьте.
Сломайте мавзолеи:
- Президенту США Улиссу Гранту и его жены и Джулии Грант,
- Хо Ши Мина,
- Саманидов,
- Бара Имамбара,
- Арыстан-Баба,
- Джинны,
- Кесене,
- Ким Ир Сена,
- Чан Кай Ши,
- Мао Дзе Дуна,
- Ходжи Ахмеда Ясави,
И мавзолей Христофора Колумба в Санто-Доминго не забудьте снести!
Будете все сразу счастливы без мавзолеев. Будете культурными и просвещёнными.
Не надо ломать то, что построили наши отцы и деды. Это наша история, какая бы она ни была.
Вы бы хотели косточкам молиться, как во всех церквях и соборах? Пальчик там, голова в другом городе, да и гробы по праздникам открывают, чтобы истинно верующие дотронулись!
Старый
Много хочет Кадыров. Получает из бюджета больше денег, чем Алтайский край, в разы.
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Вот не надо врать В следующем году Алтайский край получит больше денег чем Чечня. Только вот этих денег в крае не видно.
Навряд ли тема захоронения тела Ленина и снос мавзолея актуальны сейчас для страны - есть множество тем и погорячей - вот туда и надо направлять некоторым свою неуёмную энергию (если дух позволяет),а не попусту лаять имитируя бурную деятельность. А с мавзолеем и без нас разберутся лет через триста - оттуда видней будет.
А в мавзолее точно труп Бланка/Ленина лежит? А то мож он как и его друган Троцкий/Бронштейн свалил в Латинскую Америку и спокойно дожил там до скончания?