Фото: "Алтайский спорт"
Заслуженный мастер спорта России по плаванию, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Андрей Гречин сообщил, что официально завершил спортивную карьеру, сообщает "Р-спорт".
"Я закончил карьеру спортсмена, больше выступать не буду", — сказал спортсмен.
Гречин был на трёх летних Олимпиадах, пять лет назад в Лондоне Гречин завоевал бронзу в составе российской команды в эстафете 4х100 м вольным стилем. Кроме того, он является двукратным чемпионом Европы, в его активе два серебра и одна бронза на чемпионатах мира по водным видам спорта.
На последних Играх в Рио он крайне неудачно выступил. Уже в тот момент летом 2016 года Гречин дал понять журналистам, что собирается выступать еще максимум один сезон.
Об алтайском спортсмене известно, что плаванием он начал заниматься в Барнауле у Нины Арвачёвой и Владимира Мануилова, затем переехал в Санкт-Петербург. Последние годы жил и тренировался в Швейцарии под руководством Геннадия Турецкого. Всю свою карьеру спортсмен представлял Алтайский край.
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