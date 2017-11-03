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Бабочки, змеи и пауки: экзовыставка открылась в Барнауле

, ИА "Амител"
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Провести время на каникулах можно не только увлекательно, но и с большой пользой. Уникальная экзовыставка в Барнауле предлагает взрослым и детям погрузиться в удивительный мир редких экзотических животных, узнать необычные факты об их жизни и даже подержать некоторых представителей фауны в руках.

Тропические бабочки, ящерицы, пауки и змеи – любознательных юных натуралистов ждет масса впечатлений и новые знания. На выставке можно увидеть очень интересных пауков и скорпионов. Здесь есть паук, который входит в тройку самых крупных пауков-птицеедов планеты, а также паук-орангутанг, самый пушистый паук, один из самых дорогих пауков в коллекциях пауководов и другие.

Экскурсоводы расскажут об уникальных возможностях членистоногих и их особенностях. Например, можно будет узнать, почему говорят, что у пауков голубая кровь. А еще во время экскурсии можно посмотреть, как черный глянцевый скорпион (гетерометрус спинифер) светится зеленым цветом. В коллекции представлены безопасные для жизни человека пауки и скорпионы (опасны только людям с аллергией на укусы пчел и ос), поэтому во время экскурсии желающие смогут подержать некоторые виды.

 Что приходит на ум при слове "змея"? Питон? Удав? Анаконда? А может быть, ужас и страх?! А вы знаете, сколько видов анаконд бывает на Земле? А чем отличается питон от удава? А какие еще бывают змеи?! Хотите узнать, какие змеи на ощупь на самом деле?! Вы будете удивлены, насколько они приятны.

На выставке также представлено более 40 видов тропических бабочек. Одна из самых эффектных в

мире — голубая морфа, с необычным рисунком на крыльях — бабочка-сова, а также денежная бабочка, которая, по легенде, дарит благосостояние человеку, которого выбрала. Посетители выставки также могут увидеть одну из самых крупных ночных бабочек в мире — аттакус атлас с размахом крыльев до 30 см, ее часто путают с птицей. Есть и очень редкая бабочка-комета, у которой хвосты на задних крыльях могут достигать 10 см.

Благодаря специальной конструкции выставки бабочки здесь находятся в свободном полете. Они порхают над головами, перелетают с места на место и могут усесться прямо на посетителей. Если действовать аккуратно, бабочек даже можно взять на ладонь и разглядеть вблизи во всех подробностях.А еще прямо в центре экспозиции воссоздан инсектарий — это своеобразный роддом, где из куколок появляются настоящие бабочки. В специальной емкости создана благоприятная среда с необходимой температурой и влажностью. Изумрудные, коричневатые и желтые коконы подвешены на нити к перекладинам и дожидаются своего часа.

Гости своими глазами могут наблюдать за этим поистине уникальным явлением, ведь в природе встретить такое практически невозможно, так как куколки отлично замаскированы. В ходе экскурсии посетителям расскажут про весь жизненный цикл крылатых насекомых, можно будет увидеть, как питается бабочка, и узнать, какие из них за всю свою жизнь совсем ничего не едят. Продолжительность жизни бабочек совсем короткая — от одних суток до двух недель (в среднем семь дней), поэтому каждую неделю выставка пополняется 250-300 новыми куколками. Полюбоваться бабочками можно будет до 10 ноября. 

C 30 октября экспозиция выставки пополнилась коллекцией удивительных змей. Иероглифовый питон, императорский удав, парагвайская анаконда, Королевская змея Нигрита – всего около 20 видов от 15 сантиметров и до 2,5 метра. Посетители смогут узнать много нового и интересного. Например, как в реальности выглядит мультипликационный удав Каа, какие змеи снимаются в кино, кто из них питается себе подобными, а какую змею называют великолепной. Согласно поверью, того, кто прикоснулся к змеиной коже, ждет удача, благополучие и богатство. Посетители выставки смогут проверить эту легенду на себе — погладить змей и сфотографироваться с ними.

В коллекции представлены неядовитые особи, поэтому они безопасны для человека. И если раньше при слове "змея" вас охватывал страх, подержав в руках это уникальное создание, вы точно поменяете свое мнение. Интерактивные экскурсии проходят на выставке каждый час, а это значит, что ее гости точно не пропустят ничего интересного, смогут подержать в руках отдельные виды и запечатлеть эту встречу на фото. Каждый квартал выставка пополняет свою экспозицию новыми экзотическими представителями фауны, поэтому те, кто уже побывал тут однажды, в следующий раз точно откроют для себя много нового и удивительного из жизни животных. 

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Стоимость билета:
Взрослый билет – 250 рублей
Детский (с 3 до 16 лет) – 200 рублей
Пенсионерам – 200 рублей
Дети до 3 лет – бесплатно (обязательно предъявление документа)
Каждый, кто назовет на кассе кодовое слово "НИГРИТА", получит скидку 100 рублей.

Барнаул, Павловский тракт, 188, 4 этаж, ТРЦ "Арена" (вход возле кинотеатра)
+7 (3852) 59-44-55 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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