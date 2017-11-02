Отделение "Почты России" в нескольких регионах навязывает гражданам страховые услуги при оплате коммуналки и денежных переводов. Такое заявление сделали в Общероссийском народном фронте.
Активисты ОНФ провели мониторинг работы 203 отделений "Почты России" в 32 субъектах РФ.
"Исследование показало, что такая практика наблюдается как минимум в восьми регионах: Санкт-Петербурге, Брянской, Вологодской, Ростовской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике Карелия и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (…). Во всех случаях стоимость страховки в размере 45 рублей взималась при осуществлении денежного перевода внутри России между физическими лицами", — уточнили в Народном фронте.
ОНФ направил письма с просьбой провести проверку в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор.
С жалобами на навязывание услуг в движение обратились жители Санкт-Петербурга, которые обнаруживали в своих чеках плату за услугу страхования в пользу ООО "ВТБ Страхование" сроком на один месяц.
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Отказаться от услуг у граждан не получалось, хотя заранее их согласия никто не брал. Кроме того, они не знали, что с ними заключают договор страхования, не имели на руках страховой полис и чек, а значит, в случае наступления страхового случая даже и не пытались бы воспользоваться страховкой.
При оплате коммунальных платежей "Почта России" "предлагала" страхование имущества, при переводах — страхование от несчастных случаев. Обе услуги появились еще весной 2016 года.
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"Страхование жизни и имущества — дело неплохое. Вместе с тем делать его добровольно-принудительным, используя гигантскую сеть "Почты России" — более 40 тысяч отделений, мягко говоря, некорректно", — прокомментировал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.
По оценкам экспертов ОНФ, масштаб прибыли может оказаться значительным:
"Если каждое отделение "Почты России" хотя бы один раз в день по умолчанию включает одному из клиентов в чек 45 рублей, то с учетом количества отделений из числа рабочих дней, годовой объем собранных таким образом страховых премий составит 467 млн рублей".
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