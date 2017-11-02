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Студентка колледжа в Барнауле приговорена к 200 часам обязательных работ за кражу сумки-клатча и смартфона у девушки, с которой она познакомилась в одном из баров краевой столицы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 19-летняя обвиняемая вместе с подругой в ночное время распивала алкоголь в увеселительном заведении и познакомилась еще с одной девушкой. Последняя была сильно пьяна.
После того, как охрана вывела нетрезвую девушку из зала, злоумышленница увидела на барной стойке ее клатч и решила его похитить.
Под прикрытием подруги она взяла чужую сумку и проследовала с ней в туалет. Проверив в уборной содержимое клатча, девушка обнаружила там сотовый телефон и карту такси.
"Телефон и клатч она решила оставить себе, все это положила в пакет и спустя некоторое время уехала домой. Несмотря на то, что подруга осужденной пыталась помочь ей избежать уголовной ответственности, поясняя, что сумку-клатч они намеревались отдать потерпевшей, суд критически оценил ее показания", — добавляют в прокуратуре.
Также уточняется, что все происходящее было зафиксировано на камеру видеонаблюдения.
Комментарии
суровый суд....
может быть и правда вернуть хотела сумочку
Девченка к успеху шла, не фартануло...