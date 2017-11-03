Эдвард Гордон родился в Ocean City, штат Нью-Джерси, в 1940 году. Художник вырос в доме на берегу океана, это и вдохновило его на создание своих работ.
Фотографическая точность его контурных рисунков не уступает идеальным чертежам. Такой стиль живописи очень сложен, из-за этого художник пишет всего четыре картины в год.
Картины и гравюры Эдварда хранятся в частных и государственных коллекциях в Северной Америке и Европе.
Комментарии
красиво и очень реалистично.
Кончно у теплого моря, в доме с большими окнами и просторными высокими комнатами хочется жить каждому, но мы живем на Алтае