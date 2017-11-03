Фото: avito.ru
Таунхаус площадью 300 квадратных метров продают в закрытом охраняемом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.
Трехуровневое жилье расположено на участке площадью пять соток. "Видеонаблюдение, уборка территории, детские площадки, рядом сосновый лес", — отмечает автор объявления.
На трех уровнях таунхауса расположено пять комнат. На каждом этаже имеется санузел. Есть сауна, гараж на две машины.
Жилье продается со всей обстановкой.
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