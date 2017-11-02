Фото: miasskiy.ru
В Новосибирской области мужчина насмерть заколол ножницами приятеля из ревности. Об этом пишут "Вести" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел в селе Убинское Барабинского района. Двое мужчин находились в квартире дома на улице Майская. В определенный момент приятели поссорились — один из них приревновал девушку к другому.
В этот момент осужденный схватил ножницы, а его оппонент — нож. Первый смог выбить нож из рук пострадавшего и затем несколько раз ударил его ножницами в шею. Когда мужчина упал на пол, злоумышленник схватил нож и дважды ударил того в грудь. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.
Защита новосибирца подала апелляцию и настаивала на отмене приговора из-за отсутствия умысла на совершение убийства. Однако приговор суда остался неизменным — 20-летний мужчина за убийство отправится на 12 лет в колонию строгого режима.
Комментарии
не из-за ревности, а из-за девушки это случилось