Актер Дмитрий Нагиев признался, что настоящим прообразом Фомы, роль которого он исполнил в сериале "Физрук", стал его родной брат, пишет "Лента.Ру".
Об этом Нагиев рассказал в документальном фильме "От звонка до звонка". Ленту, посвященную сериалу, покажут по ТНТ в четверг, 2 ноября.
"У меня с Фомой много общего: любвеобильность, порядочность, честность. Мне кажется, что я как минимум не испортил своим появлением материал. Фома — это собирательный образ, процентов, наверное, на сорок состоящий из моего брата", — подчеркнул Нагиев.
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