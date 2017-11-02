Полиция Якутии пытается найти анонимного автора, который на одном из форумов написал признание в любви к 16-летнему школьнику, пишет Telegram-канал Mash.
Все бы ничего, но автор заявляет, что он является школьным учителем.
Автор признается, что у него есть жена и вскоре появится ребенок, но в последнее время он охладел к супруге, а встречи с учеником дарят ему минуты легкости. В эти моменты, как отмечается, учителю хочется обнять школьника и поцеловать.
"Чувствую себя ужасно глупо, но видя его в коридоре, просто улыбаюсь как идиот. Он тоже <...> Но был бы я моложе хотя бы на двенадцать лет <...> Но как не хочется отпускать его", — говорится в анонимном сообщении.
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