Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила о том, что ей пришлось по душе предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, посоветовавшего избавиться от "трупа Ленина".
"Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы – это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории", — написала Поклонская.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что решать вопрос о захоронении тела Ленина должен глава государства. Кадыров считает, что "довольно глазеть на труп Ленина". По его мнению, Ленина было необходимо давно похоронить. "Это и разумно, и человечно <...> неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком", — считает глава Чечни.
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