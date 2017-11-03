Авиакомпания "ИрАэро", базирующаяся в Иркутске и Омске, приняла решение освятить полученные в течение 2016-2017 годов лайнеры Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Наш авиапарк пополнился девятью самолетами российского производства. Совместно с Иркутской епархией РПЦ было выбрано девять имен святых", — говорится в сообщении.
Лайнерам присвоят имена Святителя Спиридона Тримифунтского, Святой Матроны Московской, Святого князя Владимира, Святой Ксении Петербургской, Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, Святого благоверного князя Александра Невского.
Церемония освящения самолетов назначена на 7 ноября, ее проведет настоятель храма Дмитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский в иркутском аэропорту.
Специально для новых SSJ-100 была разработана летная программа, включающая в себя маршруты из Иркутска, Барнаула, Омска на юг России, а также в Москву и Санкт-Петербург.
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