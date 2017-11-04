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Как барнаульцам провести первые выходные ноября и куда сходить

, ИА "Амител"
"Ночь искусств", новые выставки, кинопремьеры и прогулки пешком

Главным событием наступивших выходных можно назвать "Ночь искусств", которая пройдет в субботу на нескольких площадках города. Так, в Молодежном театре Алтая программа начнется с 11:00 — это будет мастер-класс "Пластилиновый мир", на котором юные зрители научатся создавать шедевры из обычного пластилина. В 12:00 здесь на малой сцене начнется сказка-игра по мотивам русских народных сказок "Мы лепили колобок…". В 16:15 можно будет посмотреть выступления юношеских музыкальных коллективов Барнаула, а в 17:00 на малой сцене состоится показ творческого эксперимента "Старший сын".

Художественный музей также присоединился к акции: начиная с 13:00 и до 20:00 здесь можно посетить разнообразные выставки, также в 13:00 в музее начнется просветительская программа "Святое знамение России" о судьбе Первообраза иконы Казанской Божией Матери, а "В мастерской скульптора" можно будет научиться лепить из глины. В 14:00 запланирован мастер-класс по технике мокрого валяния и занятие по изготовлению декоративных картин из круп и семян. В 16:00 в ГХМ пройдет мультимедийное занятие  о преодолении Смуты в России в начале XVII века, а в 17:00 — мультимедийная программа об образе революции и первых лет советского строительства в искусстве графики. В 18:00 всех желающих будут учить танцевать "Кадриль", "Четвёру", "Краковяк".

С 13:00 до 19:00 выставки, викторины и кинопоказы пройдут также и в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края.

В концертном зале АГИК (Ленина, 66) состоится бесплатный кинопоказ художественного фильма "Деревня". Создатели фильма -студенты кафедры режиссуры праздников АГИК Алексей Фромиллер и Павел Медников уже выиграли с этой картиной два места в международном конкурсе коммуникационных проектов "Eventiada Awards 2016". Лента, снятая в Бердске, рассказывает о больших возможностях маленького городка и молодом детском тренере по греко-римской борьбе.

В 17:00 в ТЦ "Пионер" состоится Симфоническое шоу, в котором участие примут более шестидесяти музыкантов-виртуозов. Они одновременно исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач. 

"Во всем мире оркестры выступают в общественных пространствах, этим артисты привлекают внимание публики к своему искусству. Подобные концерты собирают огромное количество любителей музыки. В Барнауле же масштабная культурная акция состоится впервые", — отмечают организаторы проекта. 

"Симфоническое шоу" пройдет на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 4 ноября, начало в 17:00 часов. Вход свободный. 

В галерее "Турина гора" открылась новая выставка, посвященная памяти художника Анатолия Щебланова, "Вера в таинственность радуги". В экспозиции представлено  около 30 живописных работ, деревянных декоративных панно и многого другого. Экспонаты переданы близкими родственниками мастера.

4 ноября в галерее "Руспублика ИЗО" откроется выставка "несоюзных художников", получившая название "50+". В проекте приняли участие 40 авторов из Барнаула и Алтайского края, которые предоставили более 150 живописных и графических работ. Как объясняют в галерее, экспозиция должна объединить творчество старшего поколения художников, для которых искусство не связано с их профессией. Среди участников есть художники-любители, самодеятельные авторы, педагоги вузов и художественных школ, а также те, кто в своё время получил профессиональное художественное образование, но по каким-то причинам не связал свою жизнь с Союзом художников России. Вход на открытие свободный.

В воскресенье день рождения отметит музей "Мир времени", и любой посетитель с  13:00 до 16:00 сможет попасть на 20-минутную обзорную экскурсию в первое отделение музея совершенно бесплатно. Экскурсоводы представят вниманию гостей экспонаты из разных разделов: древний мир, женская и мужская красота, письменность, праздничный этикет и многое другое. Кроме того, гостей угостят полезным фиточаем и предоставят возможность примерить старинные головные уборы и сфотографироваться с экспонатами.

Любителей активного отдыха ждут на бесплатной пешей прогулке. Желающих провести воскресенье на свежем воздухе ждут в поселке Кирова (на шоссе Ленточный бор, около клуба "Форсаж") в 9:00. Отсюда группа двинется в сторону поселка Центральный. Ориентировочное время окончания: 15:00 — 16:00. Также можно будет свернуть на пос. Южный и пройти всего 7 км. С собой организаторы советуют иметь перекус на два приема пищи и 1 л воды, одеться стоит по погоде.

Все подробности во встрече мероприятия.

Детей 5 ноября стоит сводить в музкомедию на спектакль "Бемби", начало в 11:00 или в МТА на "Сокровища Капитана Флинта", начало в 12:00. В театре кукол "Сказка" в 11:00 и 13:00 покажут спектакль "Денискины рассказы".

Также в выходные стоит уделить время новым фильмам, среди кинопремьер фантастический боевик "Тор: Рагнарёк", триллер "Джунгли", ужасы "Убить за лайк". Для детей на экраны вышел мультфильм "Фиксики: Большой секрет".

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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