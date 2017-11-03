Американские ученые выяснили основные причины, по которым разводятся супружеские пары, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ресурс Phys.org.
После 16 лет исследования ученые пришли к выводу, что чаще всего к разводу прибегают пары, в которых мужчины говорили о низком уровне взаимной напряженности, в то время как женщины были больше недовольны совместной жизнью.
Также выяснилось, что женщины в два раза чаще подают на развод. Специалисты говорят, что это свидетельство того, что сильная сторона человечества вносит недостаточный вклад в развитие отношений и не хочет менять свое поведение.
Также в исследовании сказано, что в начале отношений женщины склонны переживать больше мужчин, но со временем ученые фиксируют у мужей постепенный рост уровня недовольства. Получается, что дамы больше реалистичны в отношении брака, а мужчины в начале отношений их идеализируют.
Комментарии
Ещё из-за пьянства мужей и их кобелизма, то есть полигамности, извините, а по человечески предательства, жёны подают на развод.