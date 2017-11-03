Словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетание fake news ("фейковые новости") фразой 2017 года. Об этом пишет РИА "Новости".
Согласно словарю, это словосочетание переводится как "ложная, часто сенсационная информация, которая распространяется под видом новостей". Отметим, что это словосочетание очень любит президент США Дональд Трамп. Любопытно, что использование словосочетания fake news с прошлого года увеличилось на 365%.
Между тем эксперты считают, что оно также укоренилось в русском языке. Вместо этого, по их мнению, россиянам стоило бы употреблять русский аналог этого термина, называя такие новости "лживыми" или "фальшивыми".
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