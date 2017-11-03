Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет купить первый автомобиль, который будет выпущен в Турции. Об этом пишет "Лайф".
Как сообщается, выпуск автомобиля в Турции намечен на 2021 год.
"В 2019 году мы завершим разработку прототипа отечественного автомобиля, в 2021 году такие машины поступят в продажу. Я куплю себе первый автомобиль. Проектом будут заниматься пять компаний: Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell, Zorlu", — сказал президент Турции.
Комментарии
Российский гарант пользуется только отечественным транспортом. Сначала был Запорожец, потом пара Волг и прицеп Скиф. Сейчас, говорят, Ниву пользует.