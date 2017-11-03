Фото: barnaul.org
Вторую лестницу, ведущую к вершине Нагорного парка, начали монтировать в Барнауле.
Накануне на стройплощадке побывал сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на этой неделе на восточном склоне парка были смонтированы первые элементы конструкции – лестничный марш и межмаршевая площадка.
Также на аллеях парка в данный момент завершается кладка тротуарной плитки, затем рабочие приступят к мощению двух смотровых площадок. Кроме того, установлены основания под опоры освещения, идет подготовка к монтажу светильников.
Вскоре в Нагорном парке высадят новые деревья — яблони, канадский клен, шаровидную иву.
На центральной аллее, которая ведет к храму Иоанна Предтечи, в ближайшие дни начнут устанавливать скамейки, урны. "Обязательно надо продумать, какой будет подсветка храма. Это световое решение должно быть созвучно тому, как выглядит в ночное время коммунальный мост через Обь", — подчеркнул Сергей Дугин.
Что касается набережной Оби, которая создается у подножия парка, то здесь продолжается процесс установки опалубки для заливки тумб, монтируется чугунное ограждение.
Говоря о продолжении работ, Сергей Дугин подчеркнул: "Погода все еще благоприятствует, но необходимо наращивать усилия и темпы. Работы должны быть организованы без простоев".
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