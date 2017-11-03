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Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Александр Романенко провел 3 ноября в Барнауле рабочее совещание с муниципальными чиновниками и представителями партии о работе программы "Комфортная городская среда". В этом году по программе наш регион получил более 500 миллионов рублей. На эти средства должны были отремонтировать около 300 дворов в 11 муниципалитетах.

В ходе совещания Александр Романенко выслушал доклады представителей Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска. После выступлений слово взял депутат АКЗС Игорь Панарин, курирующий проект "Комфортная городская среда" в Алтайском крае, и раскритиковал барнаульских чиновников за то, что в отремонтированных дворах нет табличек, что работы были проведены по инициативе партии "Единая Россия". Панарин призвал коллег активнее вести пропагандистскую работу в этом направлении, обратившись к заместителю администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко.

"Я был в одном из барнаульских дворов, где уже все отремонтировали. Там нет ни одной таблички, указывающей, что это проект "Единой России". При этом места довольно много у подъездов. Неужели сложно указать, кто это сделал, чтобы люди об этом знали. Я сделал замечание, и что вы думаете? Спустя несколько месяцев таблички в этом дворе так и не появились. Нужно обратить на это внимание", — сказал Игорь Панарин.

Эту реплику моментально подхватил спикер АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко, который уверен, что правильную работу необходимо правильно подавать.

"Это как в той поговорке: "Умела готовати, не умела подавати". Вот и сделали все, и закончили, а подать и сказать, кто это сделал, не можем. Я знаю, кто этим пользуется сегодня, а потом у нас руки из "трещин" растут в Нагорном парке. Люди не от мира сего. Ну трещина, и что? Что из этого такой антураж делать, чуть ли не на федеральную повестку выводить? Еще работы не закончены, дождливое лето, осень. Правильно Сергей Иванович (Дугин — прим. редакции) сказал — заделаем. А мы все по этому поводу молчим, вот по праву нас и бьют за это потом", — сообщил Александр Романенко.

Отметим, что 20 октября на одной из террас Нагорного парка в Барнауле появилась огромная трещина. Уже к концу вечера трещину заделали. Позже ее заметил во время экскурсии заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, который потребовал ее немедленно устранить. Кроме того, он удивился, что на стройке набережной и второй лестницы так мало рабочих.

После этого в администрации Барнаула сообщили, что на террасах лестницы уже летом 2018 года полностью заменят асфальт.