Больше 300 новых смартфонов iPhone Х украли злоумышленники из машины в американском городе Сан-Франциско до начала продаж. Об этом пишет РИА "Новости".
Известно, что злоумышленникам удалось попасть в машину в тот момент, когда водитель доставлял смартфоны в один из торговых центров города. Стоимость похищенного оценили в 300 тысяч долларов.
Пока злоумышленников поймать не удалось. Полиция ищет трех человек, которые были одеты в толстовки с капюшонами и ехали на белом внедорожнике Dodge.
Напомним, старт продаж новинки произошел в пятницу, 3 ноября. В Москве это вызвало небывалый ажиотаж. люди за сутки начали занимать очередб, чтобы купить недешевую новинку. А места в очереди даже продавались.
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