фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
Активисты и депутаты ЛДПР устроили в День народного единства, 4 ноября, праздничным митинг. Они вышли с патриотическими лозунгами и призвали "сохранить лучшие традиции народа" и прославить Отечество. Выступающие коснулись проблем, существующих сейчас в России, в частности, о выборах президента. По их мнению недопустимо, чтобы девушки пониженной социальной ответственности выдвигались в президенты.
Митинг собрал несколько десятков человек на площади у торгового центра "Россия", участникам вручили подарки. Показываем, как это было.
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