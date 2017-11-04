Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в воинскую часть в Киевской области заявил, что в случае необходимости ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на Донбасс.
"Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны", — сказал Порошенко.
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