Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона с Днем народного единства. Поздравление опубликовано на официальном сайте региона.
"Любовь к своей стране всегда помогала российскому народу выстоять и победить. Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, умевших сплотиться как перед лицом врага, так и для мирных планов развития Отечества. Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле объединяют нас и сегодня",- сказано в поздравлении.
Также губернатор напомнил, что Алтайский край многонациональный регион. Здесь сильны традиции добрососедства и дружбы народов.
"Убежден, что только в единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые достижения и справиться с новыми задачами развития! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов!",- пожелал Александр Карлин.
Комментарии
Присоединяюсь к поздравлениям ,всем удачи и хорошего настроения в мой любимый праздник!