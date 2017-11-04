Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил горожан с Днем народного единства. Поздравление опубликован на официальном сайте краевой столицы.
"Более четырехсот лет назад наши предки доказали, что сила — в единстве. Только объединив усилия, забыв распри и противоречия, можно одержать победу",- сказано в поздравлении.
По словам главы администрации, этот исторический опыт актуален и в наши дни. Он подчеркнул, что любые проблемы можно решить вместе.
"Барнаул – наш общий дом, и в наших силах сделать его красивее, уютнее, удобнее для проживания. Заботясь о городе, мы заботимся о своих родных, близких и любимых людях. У нас общие интересы и общее будущее",- говорится в поздравлении.
Сергей Дугин пожелал барнаульцам счастья, мира, процветания, добра и благополучия, успехов в труде на благо Алтайского края и нашего города.
Комментарии