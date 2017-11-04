Расширение антироссийских санкций со стороны Канады в посольстве России считают "абсолютно бессмысленным и предосудительным", пишет "ТАСС".
"Канада изолирует себя от одной из ключевых мировых держав",- сказал пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин. Кроме этого, он подчеркнул, что Канада своими действиями "отбрасывают канадскую внешнюю политику назад в узкую черно-белую мировоззренческую позицию, несовместимую с современной геополитикой".
Напомним, ранее стало известно, что Канада ввела персональные санкции против 30 россиян, пополнив канадский "список Магнитского". Сейчас в этом списке находятся 52 человека. В Канаде считают, что люди, находящиеся в списке, несут ответственность за коррупцию и грубое нарушение прав человека. Фигурантам списка запретили въезд в Канаду, их активы в стране будут заморожены.
Комментарии
"Канада изолирует себя от одной из ключевых мировых держав"
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А может, канада изолирует себя от 30 говнюков?
А если все страны "изолируют" себя от расеи, расейские дипломаты заявят, что весь мир в изоляции, а расея - на свободе и сцперключевая держава N1 в мире?