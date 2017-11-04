Продюсеры телесериала "Карточный домик" могут убрать героя актера Кевина Спейси из шестого сезона, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, это может произойти из-за скандала вокруг Спейси, которого другие актеры обвинили в домогательствах. Продюсеры рассматривают несколько вариантов. Один из них — убрать персонажа Спейси Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сфокусироваться на его жене Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт.
Сейчас продюсеры изучают контракт Спейси и решают могут ли они продолжить съемки без него.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , звезда сериала Star Trek Энтон Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. По его словам, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит подобного инцидента, однако принес ему свои извинения.Также Спейси заявил, что является гомосексуалистом.
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ОНИ заполонили...
Без Фрэнка Андервуда можно не продолжать.