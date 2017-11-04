Режиссер Анатолий Васильев в открытом письме отказался от номинации в театральной премии "Золотая маска", пишет "Газета.ру".
"Уважаемые дамы и господа! Члены экспертного совета "Золотой маски" ! Госпожа Ревякина Мария Евсеевна! Прошу вас снять с афиши и номинации мое имя и вместе с ним спектакль "Старик и море", автором которого я являюсь", — сказано в письме.
По словам Васильева, он уже больше десяти лет не принимает участия в культурной жизни Москвы, не дает интервью и не проводит мастер-классы. Режиссер подчеркнул, что выбрал путь добровольного изгнания.
"В одиннадцатом году я неожиданно был возвращен в Москву с предложение вернуть мне студию на Поварской. Прошло семь лет переписки и ожиданий. Я расстался с прошлым окончательно. И странно было бы при таком моем выборе человека и художника, согласиться на номинацию в "Золотой маске", — считает Васильев.
Также он высказался и относительно номинации на премию Кирилла Серебренникова: "Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не Золотая маска, а свобода! Он ее заслужил".
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Эрнесту Шиловскому !!!