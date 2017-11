Музыканты группы Scorpions подняли российские флаги на концерте в Санкт-Петербурге, который прошел в пятницу, 3 ноября. Об этом пишет "ТАСС".

Как отмечает издание, во время шоу флаг России не только проецировался на экранах сцены Ледового дворца, но и оказался в руках лидера группы Клауса Майне.

Пресс-аташе компании организатора концерта заявила, что музыканты очень любят Россию и своих фанатов из нашей страны. Музыканты всегда с удовольствием приезжают в Россию и дают концерты.

Музыканты исполнили легендарные песни Still Loving You, Always Somewhere и Wind Of Change.

На шоу легендарной группы Scorpions в Санкт-Петербурге было продано порядка десяти тысяч билетов.