Убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд не был связан с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), пишет РИА "Новости" со ссылкой на вновь опубликованный документ.
В меморандуме ЦРУ сказано, что информация о том, что Освальд был связан с ЦРУ "беспочвенны". Также не были найдены свидетельства работы Освальда со спецслужбами Америки.
Стало известно, что после совершения убийства американского президента Освальд мог попытаться скрыться в СССР.
Отметим, что национальный архив США опубликовал 676 новых документов по делу об убийстве Джона Кеннеди в 1963 году. Из них 553 документа подготовили эксперты ЦРУ. Также были опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны и специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.
Напомним, 35-й президент США Джон Кеннеди был убит во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд. Он выстрелил из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.
Комментарии
ЦРУ утверждает что Освальд не выполнял его заказ. Теперь немцы могут говорить что не несут ответственности за действия фашистов.