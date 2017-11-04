Глава организации METI Дуглас Вакоч заявил, что инопланетяне выйдут на связь с землянами уже через 10, максимум – 20 лет. Об этом пишет портал vistanews.ru.
Отметим, что организация METI занимается отправкой в далёкий космос сигналов о существовании человечества.
Вакоч отметил, что у него в настоящее время гораздо больше возможностей, чем в 1960 году, когда этим занимался Фрэнк Дрейк. Тогда в его распоряжении была возможность использования лишь одного типа сигнала. Сейчас в спектре поиска миллиарды самых разнообразных частот, направленных на установление контакта с внеземными цивилизациями.
Между тем, некоторые ученые предупреждают, что встреча с инопланетянами может обернуться для человечества катастрофой. По мнению ученого Ствивена Хокинга, внеземные существа гораздо умнее и сильнее, чем люди. Поэтому, по версии ученого, пришельцы станут воспринимать людей в качестве низшей расы, что в итоге приведёт к их исчезновению.
Однако Вакоч настроен более оптимистично. Он считает, что если бы у внеземного разума было намерение об уничтожении землян, это было бы уже давно осуществлено. Ученый уверен,что инопланетяне и земляне смогут достичь партнерских отношений.
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