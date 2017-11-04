Последствия урагана, обрушившегося на Барнаул, убирали в несколько смен, сообщает "Катунь 24".
Как рассказал телеканалу один из рабочих, ночью вышла на уборку одна смена, а в 8.00 ее сменила другая. Днем распиливали огромное дерево, которое упало в районе гимназии №74. Рабочий признался, что дереву уже больше 50 лет.
А минувшей ночью энергетики восстанавливали электроснабжение. Без света в Барнауле оставались жители семи пригородных поселков: Казенная Заимка, Гоньба, Авиаторов, Благодатное, Бельмесево, Власиха, Октябрьский.
Напомним, в Алтайском крае 3 и 4 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
Комментарии