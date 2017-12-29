До Нового года остались считанные дни. Совсем скоро огни на елке зажгутся в каждом доме. А как известно, в конце года принято подводить итоги и вспоминать о самых ярких событиях и впечатлениях. Сеть книжных магазинов "Читай-город" составила свой список "лучших". Представляем вам подборку книг, которые жители Барнаула читали охотнее всего. Кстати, итоговый топ получился весьма непредсказуемым!
*По итогам рейтинга продаж сети книжных магазинов "Читай-город"
Эти и другие книги вы можете купить в магазинах "Читай-город":
Павловский тракт, д. 251в, ТРЦ "Европа", 2 этаж
пр-т Красноармейский, д. 47 А, ТЦ "СИТИ-ЦЕНТР", 2 этаж
пр-т Ленина, д. 102в, ТРЦ "Пионер", 4 этаж
пр-т Ленина, д. 47
ул. Антона Петрова, д. 219б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена"
пр-т Строителей, 117, ТРЦ "Galaxy"
www.chitai-gorod.ru,
Комментарии
Не клаТбище, а клаДбище, грамотеи...
Ты, грамотей, не поверишь, но книгу автор специально назвал КлаТбище жЫвотных. Вопросы к нему. Погугли
никакие не читали. вы цены на них видели?
18.12.2017 09:08
- гость -
>>никакие не читали. вы цены на них видели?
Есть же ещё электронный вариант. Новости ведь на сайте читаем.
Даже если покупать электронку, то все равно дешевле выходит. Я уж не говорю про то, что можно скачать.
Бумажные не всегда под рукой, а со смарта в любое время можно почитать.
По теме: читаю новости с комментариями (встречаются и жизненные посты), а также по работе/учёбе. На всякие фэнтези и пр. нет времени и желания.
Цветы для Элджернона вроде же рассказ, если не ошибаюсь при советах выходил (изд-во Мир вроде). С каких пор Мелвилл - один из лучших писателей? любого времени причём. Три товарища, пожалуй, самая слабая вещь Ремарка, самоплагиат так и прёт.
Читатель, так эта вроде подборка самых продаваемых книг
Чьи цитаты ВК постили чаще, то народ и покупал
Шантарам -это очень даже! моя мама читала, а она женщина пенсионного возраста...читала и причитала )))
18.12.2017 10:46
- гость -
Что-то я сомневаюсь, что последняя книга такая уж продаваемая.
А цветы для Элджернона - это в самом деле очень тоненькая книжка. даже если каждую вторую страницу картинкой сделать
никакие не читали. вы цены на них видели?
есть издания недорогие, тот же 1984 карманный вариант рублей 150
Одна зарубежчина рекламируется. Мы перечитали Достоевского и Ефремова.
Одна зарубежчина рекламируется. Мы перечитали Достоевского и Ефремова.
с полочки дома сняли, правильно? речь то о тех, что покупались активно
А фильмы уже не стали лучше, есть ли смысл читать?