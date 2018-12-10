Фото: voprosy-kak-i-pochemu.ru
Международный день прав животных отмечается 10 декабря. Для многих людей братья наши меньшие — это настоящие друзья и очень важная часть жизни.
Портал Amic.ru в этот день решил обратиться к иностранному опыту отстаивания прав питомцев и привести некоторые законодательные нормы, установленные в государствах, где защита животных сегодня находится на более высоком уровне, чем в России.
- Германия: эта страна стала первой в мире, где права животных с 2002 года защищаются Конституцией. По новым законам здесь запрещено, а в некоторых случаях ограничено использование животных для испытаний косметических средств, бытовой химии и лекарств. Животные в Германии защищаются Законом о Защите животных. В Германии признана профессия "Защитник животных".
- Великобритания: первый закон в защиту животных от жестокости приняли в этой стране в 1822 году. Затем подобная практика стала применяться во многих странах Европы. Удивительно, но сегодня ситуация такова, что находятся люди, желающие получить статус британских домашних животных, поскольку законодательство настолько обеспечивает безопасность питомцев. Наказание за нарушение прав животных в Британии очень суровое – от крупного штрафа до тюремного заключения.
- Австрия: в этой стране с 2004 года принят один из самых суровых законов в защиту животных. Преступлением здесь считается содержание цыплят в тесных клетках, обрезание собакам хвоста и ушей, связывание домашнего скота тугими веревками, использование многих животных в цирке, размещение щенков и котят в душных витринах зоомагазинов. Нарушителям закона грозят штрафы в размере от двух до 15 тысяч евро. Власти Австрии имеют право отбирать животное у его владельца за жестокое обращение.
- Швейцария: в отдельных регионах этой страны с 2007 года был впервые введен пост "адвоката животных". В 2008 году в Швейцарии вступил в силу очень прогрессивный закон о правах животных. Удивительно, но в случае судебных разбирательств интересы питомцев учитываются при разделе имущества в случае развода владельцев животного. Судья имеет право отдать животное тому, с кем, по его мнению, питомцу будет лучше.
- Голландия: В 2006 году Нидерланды вошли в историю как первая страна в мире, в парламенте которой представлена Партия для Зверей. Эта политическая организация борется за права животных и хочет по примеру Германии прописать их в Конституции. Также Голландия позиционируется как первая страна в мире, где больше абсолютно нет бездомных животных.
- Новая Зеландия: эта страна официально признала в 2016 году, что все животные являются разумными существами. Здесь запрещены исследования и опыты на животных, жестокое обращение с питомцами. Кроме того, любая охота и отлов диких животных стоят вне закона.
- Индия: это государство стало первым в мире, признавшим права дельфинов как личностей. Министерство окружающей среды и лесов Индии присвоило дельфинам статус "личности, но не человека". Также Индия стала первой страной в Южной Азии, запретившей тестирование косметики и ее ингредиентов на животных. Кроме того, Индия известна своим особым отношением к коровам. Убийство коров ограничивается во всех штатах Индии, за исключением Западной Бенгалии и Кералы, где не существует каких-либо ограничений.
Комментарии
Спасибо за разъяснения! Ещё раз поняла насколько древней, мутной, темной является Россия!!!
Нидерланды. Позиционирует себя страна как без животных без домных. Но это только реклама. Есть и там.
Права дельфинов и коров в некоторых штатах Индии выше чем у женщин. На ритуальное созжение женщины особенно в деревне ничего не будет. Особенно если это бряд Сати. А вот за убийство коровы, бездомной или нет, могут и смерти придать. Особенно если брахман или брамин повязал на неё знак богини Кали. Так вот я не хочу таких законов, где жизнь человека менее ценна, чем жизнь животного.
И ещё, все эти защитники животных убивают животных на корм своим животным. Моя подруга из Голландии, такая же руина как и я - но ей 85 и она за эвтаназию людей, но против эвтаназии животных, веганка, она не ест мясо сыр яйца и тд, она не носит шуб и кожа, ботинки и сумки из ткани и тд, но кормит свою собаку кормом из банки, где в составе говядина. Но ведь это убийство. Ради её собаки убили корову. И это лицемерие. Откажитесь тогда от собак. Не убивайте коров на корм собакам!
11.12.2017 00:23
Ka-li
кормит свою собаку кормом из банки, где в составе говядина
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нет там говядины! там жилы, кости, субпродукты и отходы производства. так что коров за счет собак и кошек не спасти.
мясо уже выращивают в пробирке и печатают на биопринтере, а журналисты уже ели бифштексы из пробирки, только они пока дорогие, но через 10 лет будут доступны каждому.