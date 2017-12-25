Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Наши беседы во время бизнес-ланчей с известными людьми Барнаула всегда интересные, познавательные, очень искренние.
Для новой нашей встречи совпало все: настроение, время, место. Особенно место. Общаться в ресторации "Горная аптека" – сплошное эстетическое и гастрономическое удовольствие. Благодарим ресторацию "Горная аптека" и лично директора Ольгу Лонскую за радушное гостеприимство и высококлассный сервис.
На этот раз нашей собеседницей стала успешный предприниматель — владелица сети ювелирных салонов, магазина модной одежды, умная, талантливая и увлеченная Нина Михайловна Глушакова.
Оксана Бассауэр: Нина Михайловна, с этого вопроса в рамках проекта "Бизнес-ланч с профи" я начинаю все встречи. С чего вы начинали? Как пришли в бизнес? Ведь часто путь профессионала — нелегкий труд длиною в жизнь.
Нина Глушакова: Вы, может быть, удивитесь, но я свою жизнь никогда не рассматривала как тяжелый путь (смеется). На самом деле все, чем я занималась, а занималась я многими вещами, я всегда все делала с удовольствием, с увлечением, и работа не была каторгой какой-то. Конечно, у большинства людей моего поколения жизнь разделилась на жизнь в Советском Союзе и жизнь в новой России. И, безусловно, я никогда не думала, что буду заниматься когда-нибудь хоть какой-то торговлей. Тем более торговлей ювелирными изделиями. У меня серьезное качественное инженерное образование.
О.Б.: Где Вы учились?
Н.Г.: Я училась в Томске в политехническом. Поступала на специальность "Бионика". Тогда мы все увлекались фантастикой. И когда выбирала, исходила как раз из таких романтических представлений о будущей профессии. На самом деле, я выбрала очень интересное направление – использование в технике механизмов, процессов, на основе которых устроены живые существа. Иными словами, принципы природы, перенесенные в технику. "Бионика" была всего в двух вузах: в Ленинграде и Томске. Был огромный конкурс. И туда поступили люди, которые сдали выпускные экзамены только на пятерки. Но, когда мы учились на втором курсе, выяснилось, что специалисты подобного рода в народном хозяйстве никому не нужны. Поэтому институт я заканчивала по специальности "Электронное медицинское оборудование". В итоге получилось, что я инженерные дисциплины знаю практически все.
О.Б.: Насколько Вам это пригодилось в жизни?
Н.Г.: Я всем говорю официально и в частном порядке, что никакие знания не бывают лишними. На самом деле, что такое качественное образование дает? Да, может быть, какие-то формулы сейчас не вспомню. Но я знаю совершенно точно, что у меня есть некое хранилище в голове. И если мне надо будет решить какую-то инженерную задачу, я ее решу. Самое главное, что мы получили в вузе, – способность аккумулировать огромные массивы информации за очень короткое время. Потому что любая дисциплина требовала интенсивного обучения, осмысления. Мы научились систематизировать эту информацию и использовать потом по назначению. К слову, Томск всегда был особенным городом. Помимо того, что все студенты были вовлечены в научную работу, так еще и во всякие культурные события. Наша культурная жизнь была интенсивной. Было много и старинного, и современного всего. Туда приезжало огромное количество бардов, художников, поэтов, писателей. В мое время там были Вознесенский, Евтушенко. Вдохновляла возможность общаться с этими людьми. Мы же тогда вообще не мыслили, что можно, например, не читать, не ходить в театр, не знать стихи. Это все было тем прекрасным составляющим замечательной молодой жизни.
О.Б.: Пришлось трудиться по полученной специальности?
Н.Г.: Это тоже, так сказать, интересная история. Тогда ведь была система распределения по предприятиям. Первыми выбирать места, которые предоставляло министерство, могли люди с максимальными баллами. Я хорошо училась, и у меня была хотя бы возможность выбирать из того, что предлагалось. А с учетом того, что моя специальность "Электронное медицинское оборудование" тоже была не востребована, не было тогда производства, которое бы занималось подобными вещами, я выбрала Свердловск. По сравнению с другими предложениями – маленькими городами – это был хороший вариант. Я попала на крупный завод "Уралэлектротяжмаш" в отдел вентильных преобразователей. Это оборудование для ГЭС. Так что к тому, как складывался мой путь, можно относиться с большим юмором. И буквально сразу мне дали задание разработать один расчет по испытанию турбины для Нурекской ГЭС. А раз была поставлена задача, я должна выполнить. Отправилась в библиотеку за недостающей информацией. Математические инструменты все были. В итоге специалисты отправились на Нурекскую ГЭС с моими расчетами, которые совпали на 98%. Я, конечно, тут же стала героем завода (улыбается). Меня сразу же повели на встречу с директором. А, надо понимать, директором завода был легендарный человек – Блюхер Василий Васильевич. Очень интеллигентный человек, образованный, сын маршала Советского Союза Василия Блюхера. Эту встречу я запомнила на всю жизнь.
И вот я проработала год на этом предприятии. А после того случая меня наделили каким-то таким высоким статусом, которым я не располагала. Ведь я все равно не знала оборудование ГЭС настолько, насколько это надо было. Я стала проситься, чтобы меня отпустили, поскольку электроники там не было вообще никакой. В итоге министерство дало мне возможность свободного выбора места работы. И я вернулась в Барнаул – в город, где жила моя мама, где я оканчивала школу когда-то. И сразу же пошла на работу в политехнический институт.
О.Б.: В институте Вы преподавали?
Н.Г.: Самый большой отрезок моей работы в советское время был Алтайский политехнический. В Томске я изучала специальности, которые не преподавались нигде. В частности, у меня там был большой курс "Основы патентоведения". Поэтому в Барнауле меня взяли на должность руководителя патентной группы. Это была патентная работа с изобретениями, публикациями. Я сама стала писать научные статьи. Поскольку некоторые направления моей деятельности были интересны руководству, мне предложили открыть научно-исследовательскую лабораторию, на базе которой перед самым распадом Советского Союза открылся научно-исследовательский институт. Практически все наши разработки были секретной тематики. Самые передовые разработки всегда имели гриф "Совершенно секретно".
О.Б. А потом? После развала Союза?
Н.Г.: Развалился и НИИ. Процесс был регулируемый. Сняли все грифы. Передали все за рубеж как инвестиционные проекты. Это было очень больно, обидно. К сожалению, ничего с этим сделать было нельзя. Наступил период поиска. Сначала искала что-то по специальности. Но рушилось все стремительно. И основное, чем занимались люди, — что-то покупали и что-то продавали. Вся деятельность вертелась вокруг этого. В основном это было все неэффективно, бездарно, неинтересно, примитивно. Но меня привело это к знакомству на выставке с одной якутской компанией – саха-американским предприятием СП " Голдспарк". Через какое-то время мне позвонили и предложили стать представителем этой компании в Западной Сибири. Я искренне призналась, что к торговле никогда не имела никакого отношения. А из ювелирных украшений у меня на тот период было обручальное кольцо и сережки серебряные, которые мне подружка подарила. И знания мои в этой области, собственно, были такими же. Во времена моей молодости ювелирные украшения были у элиты. В общем, вопрос встал серьезный – принять это предложение или нет. Семья была против. Муж переживал, говорил: "Ты этого ничего не знаешь, не умеешь". Для него важно было, что люди скажут. Говорил, мол, нас все в городе знают, а ты вдруг пошла в торговлю. Это было делом не очень престижным для определенной категории людей. Муж мой в какой-то степени этого стеснялся. Но у нас сложились очень хорошие отношения с Мариной Богословской, которая мне сделала это предложение. Добрые человеческие отношения. В моей жизни такие человеческие отношения всегда играли главную роль. Я считаю, что если нет симпатии друг к другу, то нет смысла начинать любое дело. Для меня это и по сей день имеет большое значение.
О.Б.: Нина Михайловна, какими качествами должен обладать человек, с которым вы будете иметь дело?
Н.Г.: Честный, порядочный. Человек, который понимает, что любое совместное дело должно быть взаимовыгодным. Человек, который не использует тебя в своих целях. Человек, для которого имеет значение равноценное партнерство. Честность – это абсолютный приоритет для меня. Я никогда не входила в сделки, которые бы выходили за рамки правового поля. Ни при каких условиях, хотя предложения были разные. Для меня репутация всегда была дороже денег. У меня до сих пор нет партнеров даже с условно сомнительной репутацией.
О.Б.: Кто ваши партнеры сегодня?
Н.Г.: Это ведущие российские ювелирные компании. Элита российского ювелирного рынка. Производители. Например, Ювелирный холдинг из Екатеринбурга JF Carat, ювелирный дом Kabarovsky, петербургское предприятие коллаборация с итальянским брендом, выпускавшим еще в 50-х годах прошлого века изделия "Признание" — свадебные, помолвочные кольца, украшения по счастливым датам с использованием якутских бриллиантов.
О.Б.: А правда, что якутские бриллианты самые чистые?
Н.Г.: На самом деле, бриллианты с любого месторождения – бриллианты. Просто у них разные характеристики. Дилетантский подход – считать, что только в Якутии самые чистые бриллианты. Якутские месторождения дают больше алмазов с идеальными характеристиками. И все.
О.Б.: Нина Михайловна, говорите, что ничего не знали о ювелирном деле на момент предложения. А где Вы учились этому непростому искусству?
Н.Г.: Это опять же был тот период, когда каждый занимался своим образованием сам. Интернета тогда не было, я шла проверенным способом – читала книги в библиотеке. Знаете, кольцо с драгоценным камнем – это не турбина гидроэлектростанции. Все значительно проще. И чисто по-женски это было интересно. Я просто попала в индустрию моды. Если все наши советские заводы ювелирные на тот момент работали по ГОСТам, там был строго выверенный перечень изделий. Ассортимент был очень ограниченный, раз в десять лет утвержденный. Например, цепи, которые продавались в советское время, были двух или трех видов плетения. Профессионалы знают, на самом деле, десятки видов.
О.Б.: Нина Михайловна, а, по-вашему, кого можно назвать профессионалом?
Н.Г.: Это те люди, которые знают о своем деле все. Вот вы мне задаете вопросы по ювелирному делу, а я без промедления должна ответить на любой из них.
О.Б.: Тогда вот такой у меня к Вам вопрос. Когда-то мы с Вами общались, и Вы сказали фразу, которую я часто цитирую: "Я прихожу на встречу и сразу читаю по украшениям, что за человек передо мной". О чем вам рассказывают украшения?
Н.Г.: Так и есть. Во-первых, можно говорить о стиле человека. Во-вторых, о характере. Ювелирные украшения – такие маячки, которые посылают сигналы о владельце. Начнем с того, что все люди делятся на белых и желтых. Первые любят белые металлы: серебро, платину, палладий. Вторые отдают предпочтение желтому цвету или красному цвету золота. Когда я впервые прочитала об этом, подумала: "Бред какой-то". А потом стала присматриваться, набирать свою статистику. Любители белого подчеркивают стиль, а любители желтого и красного металла говорят о богатстве. Сейчас люди стали больше следить за стилем, поэтому более популярны белые металлы. Надо сказать, что у женщин в России всегда со стилем все было в порядке. Как правило, женщины хорошо всегда были одеты, ухожены. Хотя для этого практически ничего не было. Многие женщины тогда шили сами, вязали. Очень умело все компоновали.
О.Б.: Вы тоже себе шили?
Н.Г.: Все делала: и шила, и вязала. Помню, когда в моду входили джинсы, а их нигде не было, я купила себе ткань а-ля джинс и сшила себе, и половине группы в институте джинсы клеш. Я себе даже пальто сшила джинсовое, вязала платье. Так что все это было.
О.Б.: Возвращаясь к ювелирной тематике. У Вас были магазины "Оливин", потом появилась "Частная коллекция". Есть какие-то отличия в этих салонах?
Н.Г.: Таким образом я уходила от формата мультибрендов. Он стал для меня неинтересным, стала считать его неперспективным. Было время, когда магазины открывали для всех. А сейчас у меня четкое позиционирование: этот магазин для этого покупателя, другой – для другого. Я сократила количество поставщиков. Невозможно работать со всеми. Ювелирный рынок огромен. И, поскольку я находилась в авангарде этого движения, я столкнулась с тем, что мой ассортимент копировался. На самом деле, в этом смысла особого нет, потому что производителей – миллион. Кто мешает выбрать своих производителей и работать с ними? В общем, это была моя реакция на то, что рынок поменялся. В частной коллекции совершенно четкое позиционирование. Я туда подбираю украшения, которые совершенно точно относятся к предметам декоративно-прикладного искусства. Любопытно, но в дореволюционный период украшения, которые создавались в России, были настоящими предметами декоративно-прикладного искусства. Даже изделия утилитарного назначения. Тогда ведь не было такого понятия, как "массовка", "ширпотреб". Тогда каждое, даже обручальное колечко, было уникальным индивидуальным изделием мастера.
О.Б.: Но ведь массовые изделия начались, когда украшения стали более доступными…
Н.Г.: И все же украшения никогда не были утилитарными изделиями. Это всегда символы, эмоции. Каждый человек вкладывает в каждое украшение свой смысл, свою историю, символическое содержание – будь то крестик, колечко, сережки.
О.Б.: А ведь на Вас сейчас нет ни одного украшения. Почему?
Н.Г.: (смеется). Это случайность. Я приехала на интервью со съемки телевизионной программы. Одни украшения сняла, а другие не успела надеть. Я очень люблю украшения. Хотя в юности и не понимала никакой радости от них. Я уши-то проколола, будучи взрослой. А когда стали появляться украшения действительно красивые, серьезные предметы декоративно-прикладного искусства, тут меня понесло. У меня очень серьезная коллекция украшений. И я понимаю, что я с этой коллекцией не расстанусь. Передам ее по наследству. Такие украшения я, как правило, покупаю на выставках. Это штучные экземпляры. То, что не тиражируется.
О.Б.: Как чаще бывает – Вы сами себе покупаете украшения или Вам дарят?
Н.Г.: У меня есть два подаренных очень дорогих мне предмета. Когда уже работала в ювелирном бизнесе, у меня был период брендомании. И я мечтала о Картье. И на одну юбилейную дату дочь и муж подарили мне настоящие серьги от кутюр. А на следующий день рождения они подарили мне кольцо к этим серьгам. Я была счастлива, горда… И все. Сейчас они мне дороги как подарок, но не как украшение, которое я хотела бы носить каждый день. А вообще, не стесняясь, всегда говорю: не ждите никаких подарков – большинство мужчин не понимают, отчего у женщин такой трепет перед украшениями. Мы очень разные. Часто мужчины выбирают что-то такое, что точно не подойдет или не понравится женщине.
О.Б.: Нина Михайловна, получается, того, как бывает в кино – мужчина пришел в ювелирный магазин, выбрал девушке подарок, он ей идеально подошел – не бывает в жизни?
Н.Г.: Я часто вижу мужчин, которые тщательно выбирают украшение в подарок, покупают его. Но не факт, что женщина хотела бы именно это. Повторюсь, это эмоции. И у двух людей они не могут совпасть абсолютно. Часто это игра: вот женщина выбрала, договорилась с продавцами, они потом подскажут мужчине, на что обратить внимание. Либо вместе они приходят и выбирают.
О.Б.: А какой подарок идеален для Вас?
Н.Г.: Это та вещь, которая имеет инвестиционную составляющую. Не обесцениваются предметы искусства, инвестиционные камни – изумруды, сапфиры, рубины, бриллианты. У меня очень много украшений из серебра, которые дают мне чисто эмоциональную подзарядку. Это украшения для того, чтобы поддержать какой-то стиль. Сейчас очень много серебряных украшений потрясающих. Особенно если это природные камни. Например, очень люблю бериллы. В итоге получается удивительное соавторство человека и природы. И вот ты надеваешь такое украшение, на лице непроизвольно появляется улыбка, появляется наслаждение от увиденного, желание не расставаться с этим украшением. Появляется эмоциональная связь между украшением и человеком. Любой природный камень и металл – это энергетические структуры.
О.Б.: Вы верите в соотношение знака Зодиака и камня?
Н.Г.: Не совсем. И в гадания, предсказания я не верю. Верю только своей интуиции. Она всегда меня выручает. Каждому человеку дается много путей. И выбор человек должен сам делать. Вот и у меня был период, когда я что-то искала в бизнесе, какие-то решения. И вот я обращалась к мужу-профессору и сыну, которых безмерно уважаю. Они делали расчёты, рекомендовали мне что-то. И я в пух и прах прогорала. С тех пор я доверяю только своей интуиции. А им сказала: все, мои заявления носят уведомительный характер. Я упустила много интересных направлений. Теперь мне иногда говорят, мол, это экстравагантный поступок. Так говорили про "Частную коллекцию". А у меня интуитивно этот путь был проложен. И я ни разу не пожалела.
О.Б.: Накануне Нового года что посоветуете тем, кто будет выбирать в качестве подарка ювелирное изделие?
Н.Г.: Если говорить про тенденции, то их огромное количество. В этом прелесть ювелирного дела. В ювелирный бизнес пришло искусство, много интересных художников, которые не подстраиваются под тренды. Сейчас можно подобрать что-то такое, что подчеркнет индивидуальность. Не забывайте, что украшение – это хранилище наших эмоций и воспоминаний. Тем более в Новый год все ждут какого-то волшебства, чуда, исполнения желаний. Именно поэтому я считаю, что лучше ювелирного изделия подарка не может быть.
О.Б.: А у вас какая мечта?
Н.Г.: (задумывается). У меня их много, но самая большая… Хочу, чтобы моя дочь, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге и руководит одним из филиалов нашей сети, родила мне внука.
Комментарии
Уважаю и восхищаюсь этой женщиной.
Отличное интервью с классным человекос!
Хотел, как обычно, написать какую-нибудь гадость, но вдруг начал читать интервью
Как приятно, что на этой площадке размещают не только бредни "стартаперов", но умные мысли умных людей. Здесь это теперь редкость
Мне тоже интервью понравилось.
Хорошо что у нас есть такие люди.
все заказные отзывы написали?
А у самой ни колец , ни сережек на фото не видно ))
Человек интересный, смелый, открытый, харизматичный.
Но и цены в ее салонах, скажем мягко, высокие.
Направление выбрала необычное. Создает бренд, харизму, к ней, наверное, идут толстые кошельки за эмоциями. И приносят хорошую прибыль.
Тем временем 99% жителей города инвестиционную составляющую понимают по-своему, и ищут где цены на золото ниже. Ведь, если придавит жизнь, магазины/ломбарды скупают золото по цене лома, на бренд никто не смотрит...
И да, серебро на инвестиции не тянет, слишком дешевый металл.
В целом золотые украшения - хороший подарок. Другие подарки, как то еда, питье, шмотки, проедядтся/пропьются/износятся и выбросятся. А золото всегда имеет остаточную ценность. В накопительной корзинке "на всякий случай" золото, по моему мнению, обязательно должно быть.
Есть мнение, что если разродится очередной всемирный финансовый кризис, когда полопаются пузыри криптовалют и ничем не обеспеченного даллара, физическое золото может вырасти в цене в десятки раз.
Если кризис разразится цениться будут слитки золота, такие как у улюкаева нашли в закромах. А магазинное золотишко всегда будет дешевым ломом.
ненене, как раз слитки фиг куда продашь.
Они слишком толстые, внутри может быть что угодно.
К тому же вес и стоимость большая.
Лучшие вложения - мелкие/средние ювелирные изделия золотые без камней.
Во-первых, такие подделывать жуликам менее интересно и сложно, к таким изделиям доверие выше. Во-вторых, продать легче, любой ломбард/магазин/базарный торговец примет несколько граммов без вопросов. В-третьих, гибко обеспечивается порционность, надо продать 2 грамма - выбрал что полегче, на хлебушек выручил денюжку, надо 2 кг продать - объезжаешь все подряд магазины, где устраивает цена скупки, и вытягиваешь из них наличку понемногу (2 кг за раз вряд ли кто купит).
Так что выбор деревенского инвестора - изделия до 20-30 граммов.
Цепи до 20-30 граммов, и серьги/кольца 2-5 граммов.
25.12.2017 10:27
- гость -
А вот и нет. Это же отлично, что есть люди, вызывающие положительные эмоции. Не заносчивый семейный и приятный человек. С ее магазинами знакома уже много-много лет. Ни разу не было претензий к качеству и ассортименту. Если память не изменяет, в р-не старго базара был магазинчик когда-то. Уж если и покупаешь (к сожалению, редко) золото, то на 110% можно быть увереным, что это золото, а в золоте те камни, что на бирке написано, а не желтый металл со стеклом по той же цене.
желтый металл со стеклом ))
вы про крупную федеральную сеть? ))
к ним одним в интернете много претензий )))
на удивление интересного персонажа увидел в этой рубрике.
Умная, интересная, стильная женщина. Хотелось бы познакомиться лично). Уважаю таких предпринимателей. Это не сообразительное бы*ло из 90-х. Умница. Желаю успехов и реализации!