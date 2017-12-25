Носки – беспроигрышный вариант подарка на все времена к любому празднику, особенно если они высококачественные, яркие и стильные. Салон чулочно-носочных изделий "Пара носок" приглашает за покупками – для покупателей всегда представлен большой ассортимент продукции высокого качества и различных моделей.
В продаже имеется большой выбор качественного термобелья из 100 % шерсти мериноса, а также мужские, женские и детские носки. Представлена продукция марки "Теллер" от простых хлопковых изделий до носков, состоящих из 100% шелка.
Среди представленных моделей — оригинальные или с простым рисунком, яркие или нейтральных расцветок. Это кокетливые или скромные женские, строгие или с необычным принтом мужские, задорные и уютные детские. Огромный выбор на любой вкус – такие разные, но изготовленные неизменно из качественных и надежных материалов, что обеспечивает максимально продолжительный срок использования. Такие носочки приятно сидят на ноге и при этом подчеркивают индивидуальность и неповторимый стиль.
В салоне "Пара носок" не сомневаются, что в человеке все должно быть прекрасно, включая такой незаменимый аксессуар одежды, как носки. Сегодня это неотъемлемая и незаменимая часть нашего гардероба. И потому особенно приятно иметь в нем несколько экземпляров наилучшего качества для домашнего использования и "выхода в свет".
Носки лишними не бывают никогда – это неизменный постулат. В салоне "Пара носок" об этом знают и потому в преддверии наступающих новогодних праздников приготовили для любимых покупателей приятный сюрприз – выберите носки или белье и получите их в подарочной упаковке. Так, из салона уйдете уже с готовым подарком, достойным вручения дорогим и близким людям.
Салон чулочно-носочных изделий "Пара носок" желает уюта и тепла в Новом году и напоминает, что покупателей всегда ждет большой ассортимент отличных носков, а также приятные скидки и регулярно проводимые акции.
Салон чулочно-носочных изделий "Пара носок":
пр. Строителей, 117, ТЦ Galaxy, 2 этаж
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Комментарии
Безобразие! Где русский язык! Правило: Чем короче предмет, тем длиннее слово! Носок - это носков, а чулок - это - чулок!
Вы это директору магазина расскажите
НосКОВ!
безграмотные торгаши заполонили!!!