Фото: Александра Черданцева
Десять депутатов официально представляют Алтайский край в Государственной Думе. У каждого есть свой кабинет, несколько помощников и зарплата. Но чем именно они занимаются? Корреспондент портала Amic.ru отправился в ГД на разведку. За пару дней встретиться удалось и успелось с семью из десяти. В этом, первом эпизоде нашей мини-саги об алтайских думцах рассказываем о том, где они живут и в каких условиях работают.
Кого удалось встретить
От 20 минут до полутора часов получилось пообщаться с единороссами Николаем Герасименко, Виктором Зобневым, Иваном Лоором, Даниилом Бессарабовым, Натальей Кувшиновой, Валерием Елыкомовым и со справедливороссом Александром Терентьевым. Единороссов больше объективно. Из десяти депутатов восемь — от "ЕР". А не получилось встретиться с единороссами Александром Прокопьевым и новичком Олегом Быковым, а также с коммунистом Сергеем Шаргуновым.
Где живут
В Москве на ПМЖ только Герасименко и Терентьев — первый в ГД уже шестой созыв, второй — третий созыв. Оба живут в собственном жилье. Остальные в "корпоративном" доме — есть несколько таких недалеко от центра Москвы, на Варшавском шоссе. Говорят, обычное такое жилье.
Имеют ли служебные машины
Автомобили с собственными водителями в Госдуме имеют только депутаты при должностях (главы фракций, комитетов), инвалиды, Герои труда, Герои России и депутаты-женщины.
Остальные либо на своих авто, либо заказывают служебную машину. И с работы — на работу отвезет, и по рабочим делам. Многие до работы и обратно добираются на общем корпоративном автобусе, который в определенное время приезжает к компактному месту проживания народных избранников. Ниже на фото некоторая часть думского автопарка: черные Lexus, BMW.
Фото: Александра Черданцева
Какие кабинеты имеют
Госдума — это два здания. Главное, что по адресу Охотный ряд, 1 — объект культурного наследия (в прошлом это здание Совета Труда и Обороны). Здесь находятся главный зал для пленарных заседаний, помещения фракций, сидят самые статусные (и не только) депутаты. Из алтайских тут имеют кабинеты Терентьев, Елыкомов (причем друг напротив друга), Бессарабов и Герасименко.
Самые лучшие кабинеты у Терентьева и Герасименко.
Александр Терентьев видит из окна Кремль. У него большой и красивый стол, но уверяет, что за ним сидит не он, а помощница. Когда бывает в кабинете – работает за журнальным столиком.
Николай Герасименко, встречая алтайского гостя в своем кабинете, заверил, что себе его не просил, но, "вероятно, при их раздаче учитываются заслуги депутата".
У остальных – в новом здании, что сразу за старым, они соединены переходами. Иметь кабинет в старом здании престижнее, но сейчас депутатское размещение обусловлено скорее расположением комитетов. И если комитет, куда входит депутат, в новом здании, то и кабинет ему придется получать именно там.
Даниил Бессарабов называет старое здание более "намоленным" с точки зрения законотворческого процесса.
Некоторые депутаты (Елыкомов, Лоор, Бессарабов) сидят в одном кабинете со своими помощниками. Остальные работают отдельно.
"Я кабинет не выбирал. Такой предложили. Я непритязателен и доволен", — рассказал Виктор Зобнев. Кстати, в его угловом кабинете в новом здании два окна. Из окон видно отель "Риц".
О том, сколько зарабатывают депутаты, сколько имеют помощников и что они делают в Госдуме, читайте в следующих материалах.
Продолжение следует...
Комментарии
Любо- дорого посмотреть на Наших избранников! Холёненькие такие, симпатишные мальчики.
"симпатишные мальчики"
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особенно на 1 и 2 фото ))))
Что-то не пойму. Даниилка книги читает или за дурные законы "ЗА" голосует? Лучше бы книги читал.
За какой скажут голосовать, за такой и проголосуют....они там все равно "посидеть" приходят и з/п халявную получить
Не надо нам внушать что они там работают - ещё скажите в наших интересах! Не даром их называют взбесившимся принтером, штампуют антинародные законы...
У Даниилки книги стоят нулевые, не читанные. Сплошная показуха.
Зачем эту галиматью пишут.
А вобщем то неинтересно в каких условиях они работают.
Интересно какие именно достижения за каждым из них.
А вобщем то неинтересно в каких условиях они работают.
Интересно какие именно достижения за каждым из них.
А че у них такие дорогие хоромы то, не гос. дума все таки, а один из самых депрессивных регионов. Покажите хоть одну контору, где люди имеют такую же мебель и ковры в кабинетах, в нашем крае. О каком развитии можно говорить, если так оторваны от действительности эти люди...
Во время войны Сталин в Кремле держал температуру в районе 19 градусов, чтобы не расслаблялись. А тут средняя зп в крае 20 тысяч, а у них стулья по 100 тыщ для посетителей. И столы дубовые.
А край то датируемый....
- А это кто?
-А это сироты. Всё капусту сожрали, сволочи! Сейчас нажруться, начнут песни орать!(с)