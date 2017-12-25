Застройщик ЖСК "Змеиногорский" объявил о продаже квартир в первом доме бизнес-класса, расположенном в жилом комплексе "Парковый". Сообщается также, что его сдача запланирована в наступающем году.
Под Новый год принято загадывать самые заветные желания. И если уже давно мечтаете жить в красивом уютном доме в сосновом бору, но при этом неподалеку от центра города – это желание может исполниться.
"Новый жилой комплекс находится на Змеиногорском тракте, в сосновом бору, рядом с санаторием "Барнаульский". Кристально чистый воздух, тишина, отсутствие суеты, а за окном слышно пение птиц, – говорит Председатель правления ЖСК "Змеиногорский" Владимир Ульянов. — Комплекс будет состоять из шести-семи домов. Первый кирпичный 8-этажный дом уже наполовину готов".
В "Парковом" не будет маленьких квартир, жилье спроектировано просторное и удобное, высота потолков – по три метра. Все квартиры будут большие и светлые: застройщик делает акцент на панорамное остекление лоджий и увеличенные оконные проемы. Жилье в новом доме будет сдаваться под "чистовую отделку".
В жилом комплексе "Парковый" все продумано до мелочей: для автомобилей – парковки, для экономии коммунальных платежей – газовая котельная на крыше дома, для развлечений и пользы для здоровья – спортивные площадки, зоны отдыха для барбекю и шашлыков. В доме будет грузовой бесшумный лифт, широкий коридор, "колясочная", консьержка и другие современные решения. Всю территорию ЖК "Парковый" благоустроят в едином экостиле: цветники, тротуары, мощенные плиткой, малые архитектурные формы, фонари.
"Поздравляю наших будущих пайщиков и новоселов, а также действующих членов ЖСК "Змеиногорский" с наступающим Новым годом! – обращается в канун праздников Владимир Ульянов. — Пусть он принесет удачу и новые возможности, пусть сбываются самые смелые мечты, а в доме всегда царят уют и тепло семейного очага".
С проектной документацией можно ознакомиться на сайте проекта zm35a.ru, а также по телефону отдела продаж: 8(3852) 567-467, 99-18-18, 8(923)724-3351