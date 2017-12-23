Фото: altai-republic.ru
Экологи Салюгемского национального парка отвезут к сородичам, зимующим на незамерзающих озерах, лебедя, который ранее отбился от стаи и был спасен пожарными в окрестностях Кош-Агача. Об этом сообщается на официальном портале Республики Алтай.
В сообщении отмечается, что лебеди прилетают в район на протяжении нескольких лет. Однако, по словам местных жителей, раньше эти птицы здесь не появлялись. Их можно было увидеть на тувинской границе на озере Ак-Кель.
В текущем году из-за 40-градусных морозов едва не погиб отбившийся от стаи лебедь. Птица осталась на почти замерзшем озере и страдала от попыток нападения местных собак. Лебедя-одиночку спасли пожарные, они поймали птицу и доставили ее на птичий двор одного из сотрудников службы. В Кош-Агаче необычного питомца прозвали Левой.
Ветеринары в ходе первичного осмотра не нашли видимых ранений и повреждений, но не смогли определить пол лебедя — такой пациент был на приеме впервые. В пресс-службе Сайлюгемского национального парка отметили, что общее физическое состояние птицы удовлетворительное, о чем говорит хороший аппетит, широкий размах крыльев и попытки улететь.
В четверг, 21 декабря, пожарные передали лебедя сотрудникам Сайлюгемского национального парка, который доставят его в государственный природный заказник "Лебединый", именно там находится единственный в Сибири водоем зимовки лебедей-кликунов — озеро Светлое. Уточняется, что из-за бьющих со дна ключей, озеро не замерзает в 40-градусные морозы — температура воды не опускается ниже 5-6 градусов.
Кроме этого, Леву ждет осмотр у орнитологов. Они определят его пол, возраст и выяснят причину отказа лететь со стаей. После этого лебедь будет окольцован и отправлен на озеро к кликунам.
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