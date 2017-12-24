Фото: Amic.ru, altairegion22.ru, nightout.ru
Четыре мероприятия Алтайского края попали в ТОП-200 лучших событийных проектов России будущего года.
Полный список Национальных событий-2018 размещен здесь. Что касается Алтайского края, то первым мероприятием, получившим статус национального, стал праздник "Цветение маральника". На календаре событий-2018 он назначен на 29 апреля.
Далее следует Межрегиональный фестиваль напитков "Алтайфест", который состоится 15 июня.
Третьим событием с приставкой "Национальное" на общефедеральном календаре отмечен Фестиваль электронной музыки "ЯроVoice", который пройдет в Яровом 16 июня.
Замыкает список Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", кульминация которого заявлена 17 июля.
Праздник "Алтайская зимовка", к слову, в календарь не попал.
Как сообщают краевые власти, на соискание статуса "Национальное событие года" подали 1600 заявок из 74 регионов России.
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