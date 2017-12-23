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Маршрутку №18 вынесло на трамвайные пути после того, как она столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла в районе остановки "Бия" утром в субботу, 23 декабря.
По словам пассажирки, находившейся в общественном транспорте в момент ДТП, сбоку в маршрутку врезалась легковушка. "По ходу, на обгон пошел и занесло на льду", — пишет свидетельница происшествия.
Она подчеркнула, что удар был довольно сильный, и пассажирам повезло, что транспорт остановился на рельсах, а не выехал на полосу встречного движения.
Комментарии
Там на Бие ездят одни наркоманы водители ?