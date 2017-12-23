Фото: yimg.com
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая ранее заявила, что хочет баллотироваться в президенты в следующем году, представила предвыборную программу под названием "123 трудных шага", пишет Life.
Соответствующее заявление Собчак сделала в рамках съезда партии "Гражданская инициатива", в которую она вступила и от которой будет выдвигаться.
По данным издания, программа состоит из 123 пунктов, включающих также предложения по социальной, внутренней и внешней политике, а также по развитию экономики. С полным перечнем предложений можно ознакомиться на сайте.
В частности, ведущая предложила унифицировать стандарты обучения с общеевропейскими учебными заведениями, а также заявила, что "государство должно быть свободным от идеологических, эстетических и иных установок ... в области культуры и просвещения".
Также она выступила за снятие законов о гей-пропаганде и запрета на сексуальное образование в школах.
Комментарии
Предлагает "сокращении трат на "оборону, полицейские силы и государственный аппарат" для высвобождения до 1,5 трлн рублей на "социальные и иные нужды".
Вот на это мы никогда не пойдем - надо спасать от санкций наших воров и жуликов - деньги им!
П. 69 Основная цель реформы — довести размер средней пенсии до не менее 40% от средней заработной платы, что соответствует стандартам развитых стран и рекомендациям Международной организации труда.
Сейчас жулики и воры платят чуть больше 30%!
П. 71 Необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств, а также сократить число граждан, имеющих право на персональную государственную пенсию.
П. 73 На время переходного периода (до полной приватизации) предлагается направить часть прибыли государственных компаний, в частности от экспорта сырья, а в будущем — части доходов от приватизации непосредственно в Пенсионный фонд. В первую очередь эти средства предполагается использовать для накопительной части пенсий граждан старшего возраста. Необходимо использовать для страховой части пенсий части доходов от инвестирования средств Фонда национального благосостояния, особенно в период реформирования пенсионной системы и на последующем переходном этапе.
На это мы не пойдем никогда! Надо поддерживать кандидата который "лишние" деньги вливает в экономику США...
унифицировать стандарты обучения с общеевропейскими учебными заведениями,
все, северный зверек подобрался к тому, что осталось от образования.Так что кто там за ксюшу, хлопайте, хлопайте ресницами,ушами,руками, может и взлетите до уровня европпы))
Голимый популизм!
Какая же она умница! Голосовать буду только за Ксению Анатольевну Собчак!!!
А то будет президентом Кадыров или Набиуллина со своей кодлой. Даже и не знаю что страшнее. Хотя Набиуллина далеко не дура.
Безыдейное государство с геями и секс свободами, да она вообще понимает что предлагает ввымирание нашему народу.
Общеевропейские стандарты образования, да это сделать из детей идиотов.
Да.... Такая программа - точно против всех!
Такое чувство что Ксюша черпала идеи с коментариев на нашем ресурсе вперемежку с питерской гей-распущенностью. Разочаровала меня.
верните старый сайт!
23.12.2017 21:57
Океана
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Да.... Такая программа - точно против всех!
Морена, ну тогда давай за Писарева
23.12.2017 21:57
Океана
старожилбольше 1000 сообщений
Да.... Такая программа - точно против всех!
Обычно читаю на этом ресурсе только комментарии, так ка новости не интересны.
Но после комента подруги почитаю новость.
Прочитал новость, как всегда ни о чем. Чего Океана из ЖЭУ так возбудилась
Кадыров или Набиуллина со своей кодлой.
У Наибулиной своя кодла? ))) Ты вообще сам то веришь в это? Ее ВВП выдвинул по приказу своей кодлы!)))
Ну, если вы за радужных, тогда вам и не понять здравомыслящих людей)
24.12.2017 00:38
- гость -
Поклонник Дома-2? Продолжения хочешь с "европейскими стандартами" и гей-браками?
П. 74 Правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения парламента.
А в настоящее время эти заморозили пенсионные накопления граждане, а почему...
П. 120 Россия устала от войн, милитаризма и ситуации «осажденной крепости», навязанных нам нынешней властью. Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на незамедлительном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо незамедлительно обнародовать списков всех погибших на необъявленных войнах.
П. 121 Необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага.
П. 122 Необходимо вернуть на родину всех военнослужащих, находящихся в плену в Украине. В качестве акта доброй воли и демонстрации российской готовности к конструктивным переговорам о ситуации на востоке Украины украинские граждане, задержанные Российской армией и спецслужбами в рамках этого конфликта, должны быть освобождены без предварительных условий.
Океаны против остановки войны и возврата наших парней, находящихся в плену!
"Кац предлагает сдаться"
Собчак о детях: Это маленькие п*дарасы и гаденыши, пускай сдохнут
Дискриминационные законы, запрещающие усыновление иностранными гражданами, должны быть отменены.
Любые дискриминационные законы и нормативные акты, ограничивающие права ребенка и молодого человека на знание, такие как закон о гей-пропаганде или запреты на сексуальное образование в школах, должны быть отменены
Государство должно признать эпидемию наркопотребления и легализовать признанную во всем мире в качестве эффективного инструмента борьбы с наркоманией и социализации наркопотребителя заместительную терапию под контролем врачей
олжны быть законодательно и на практике защищены права общественного и политического представительства меньшинств, толерантность к различиям должна стать нормой политической и деловой этики, одной из основ социального взаимодействия.
Россия как демократическая страна должна решительно отказаться от тоталитарных символов и образцов. Необходимо захоронить Ленина, законодательно запретить оправдание Сталина и репрессий 20–50-х годов XX века.
Государство должно отказаться от своей нынешней монополии на инструменты пропаганды. Государственное владение средствами массовой информации должно быть законодательно ограничено как по отраслевому, так и по региональному признаку.
необходимо декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли.
Разрешить женщинам занятие тяжелыми профессиями
24.12.2017 10:57
- гость -
Лжёте, нет в платформе Собчак:
1. о детях: Это маленькие п*дарасы и гаденыши, пускай сдохнут - нет в Платформе!
2. Дискриминационные законы, запрещающие усыновление иностранными гражданами, должны быть отменены. Это есть, но Вы изъяли первую часть п. 84 - Межгосударственные отношения не должны быть ограничением права ребенка на счастье и здоровье.
3. необходимо декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли. Изъята первая часть п. 109 - По примеру многих европейских стран
4 Разрешить женщинам занятие тяжелыми профессиями - опять подтасовка. П. 93 - Необходимо на практике установить и защитить равноправие полов в общественной и экономической жизни в стране. Ликвидировать существующую разницу в оплате труда и карьерных возможностях между женщинами и мужчинами, установить и обеспечить минимально допустимый порог гендерного соотношения среди работников и руководителей государственных предприятий и публичных компаний. Необходимо отменить существующий в России список из 456 видов работ, запрещенных для женщин.
Хоть какая то программа. в отличии от гаранта
24.12.2017 11:13
- гость -
в 10-57 нет ни слова о том, что это в платформе ксюшади. это о ее отношении к детям.
внимай до умопомрачения. https://www.youtube. com/watch?v=O2mFutdbOSQ
Здравые мысли. Но, для многих, отвыкших, а иногда и просто не умеющих думать самостоятельно, мысли и программа просто не доступна для понимания.
24.12.2017 11:47
- гость -
Дык, это Вы эпиграфом к ее платформе поставили! А зачем, показать,что она недостойный человек, а нонешний весь в белом?!
24.12.2017 08:59
- гость -
24.12.2017 00:38
- гость -
Поклонник Дома-2? Продолжения хочешь с "европейскими стандартами" и гей-браками?
Шарик ты дурак? Я предложил Морене-Океане блинчиков у Писарева покушать и в презики его, у него кроме самолюбования грехов нет, все лучше путина будет.
11:47, коммунальный срач из-за ремонта. Тебе делать нехрен - всякую фигню распространяешь?
24.12.2017 13:23
- гость -
Определись уже, кому адресуешь свои опусы - это две разные дамы на Амике)
24.12.2017 13:21
- гость -
Откуда у вас в головушке такой бардак? Это деменция или последствия долгого употребления алкоголя?