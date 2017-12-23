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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призывают вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление лидеров, распространенное пресс-службой кабмина ФРГ.
Лидеры двух стран полагают, что центр "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии".
Накануне представитель правительства ФРГ Георг Штайтер по итогам телефонного разговора Меркель с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Германия и Франция собираются выступить посредниками для возвращения российских военных наблюдателей к работе в СЦКК.
Представители России, которые входят в состав СЦКК, 19 декабря покинули Донбасс. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что офицерам невозможно выполнять свои обязанности "из-за действий украинской стороны". Ранее в задачи российских военных входил контроль соблюдения перемирия, взаимодействие с конфликтующими сторонами и наблюдателями ОБСЕ, участие в разрешении споров, которые связаны с выполнением минских договоренностей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские офицеры могут вернуться в СЦКК, если Киев обеспечит им условия работы.
Меркель и Макрон "подчеркивают необходимость всеобъемлющей реализации минских соглашений". В заявлении подчеркивается, что альтернативы по мирному урегулированию конфликта нет.
Кроме этого, оба лидера приветствовали решение об обмене пленными до 380 человек. Меркель и Макрон назвали эту возможность "вехой в реализации минских договоренностей".
Канцлер и президент приветствовали также договоренность, которая была достигнута 20 декабря в контактной группе, "о приверженности долгосрочному и всеобъемлющему перемирию в свете предстоящих праздников", и подчеркнули необходимость уважать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ, пообещав внимательно следить за ситуацией и выполнением обещаний, которые дали стороны конфликта.
Комментарии
Ничего они потребовать не могут, а должны попросить , умолять чтобы обсе там не стали мишенью в тире...
В тексте статьи "призывают", ну а автор заголовка видимо с неродным русским - не понимает разницы между "призывают" и "потребовали". Правда еще есть вариант, что ресурс умышленно подтасовывает, но разве можно в это поверить)))
Да, с переводом всегда такие казусы
Какие из этих господ "посредники" мы уже видели, когда их представители подписывали документ между Януковичем и майданутыми. Результат-война в Донбассе.