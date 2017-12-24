Фото: twitter.com
Грузовой поезд сошел с рельсов в коммуне Грис-на-Бреннере (Австрия) с рельсов. Из-за инцидента сотни коробок с товарами вывалились на землю, пишет Life со ссылкой на Bild.
В многочисленных пакетах и коробках находились в том числе рождественские подарки. Все они оказались в грязи и снегу. Уточняется, что, в частности, повредились посылки, которые отправляла компания DHL.
Издание пишет, что в результате ЧП был полностью парализован маршрут поездов между Инсбруком и горным перевалом Бреннер в Италии.
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