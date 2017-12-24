Фото: sepimages.ru
Портал Consumer Reports составил на основе опроса около полумиллиона владельцев рейтинг машин, которые больше всего разочаровали их, а также полностью оправдавших ожидания, пишет РИА Новости.
Список машин, которыми автомобилисты остались довольны, возглавил Tesla Model S. По словам экспертов, электрокар, который оснащен стандартным аккумулятором емкостью 75 киловатт-часов, может пройти без подзарядки около 378 километров. При этом данная модель прекрасно показывает себя на дороге, добавляет порта.
На втором месте оказался Porsche 911, в котором эксперты отметили скоростные качества и интерьер, а замыкает тройку лидеров Chevrolet Corvette. Портал отметил мощностные возможности машины и алюминиевую конструкцию транспортного средства, которая позволяет снизить вес автомобиля.
В десятку машин, чьи владельцы остались довольны, попали Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.
При составлении рейтинга эксперты учитывали комфортабельность авто, его стоимость, внешний вид и интерьер, аудиосистему и ряд других критериев.
Самым разочаровывающим автомобилем признали Mercedes-Benz GLA, у которого, по словам экспертов, наблюдаются серьезные проблемы с трансмиссией и шумоизоляцией, а также обзором с места водителя.
Вторую строчку в антирейтинге занял Nissan Sentra, к которому у автовладельцев возникло много претензий касательно чрезмерно жесткой подвески и медленной динамики, третью - Acura ILX. Данная машина расстраивает автомобилистов плохой шумоизоляцией и трансмиссией, а также мультимедийной системой.
В десятку разочаровавших своих владельцев авто также попали Chevrolet Trax, Nissan Versa Sedan, Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.
При составлении списка использовались те же критерии, что были озвучены выше.
Комментарии
25% Теслы выходят из строя в первые три года.
Ты-то откуда знаешь?
А ты почитай интервью председателя клуба Тесловодов России. Он недавно 2000км на новой Тесле в Калифорнии отмотал. Это про качество.
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