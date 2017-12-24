Фото: avtokran-v-arendu.ru
В Барнауле планируют построить среднюю школу в новом квартале 2023. Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города заказало разработку проектной документации, пишет "АП".
Начальная цена контракта для проектировщика составляет 3,69 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета города.
Школу должны возвести до 2019 года. Предполагается, что участок строительства займет 2,9 тысячи гектара. Он находится в центральной части квартала, в границах улиц Власихинская, Южный Власихинский проезд. Адрес будущей школы будет следующим: улица Шумакова, 78.
Школа в один-три этажа будет рассчитана на 550 учащихся.
На первом этапе будет построена сама школа, а на втором — здание бассейна с надземным переходом в здание образовательного учреждения.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 11 января. После этого их рассмотрят в течение шести дней.
Комментарии
Бассейн на 2 этаже. Что могло пойти не так?
Кто-нибудь знает, почему проекты от предыдущих школ не подходят? Почему нужно заново проектировать и платить 3,69 млн?
Что то-не пойму. 3,69 млн за проект???
Без верталетной площадки-проект отстой.
по новым требованиям, если школа выше 2 этажей-наличие лифта обязательно, так как в школу массово войдут дети-колясочники (им отменят надомное обучение ввиду социализации), пандусы и прочее- заложено это в смету?