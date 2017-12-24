Фото: youtube.com
Уроженец Барнаула Евгений Трофимов по итогам финального концерта вошел в тройку победителей "Новой фабрики звезд" в составе группы "Север 17", разделив третье место с Даниилом Данилевским.
Музыкальный дуэт был создан продюсером Виктором Дробышем прямо в ходе проекта.
Напомним, проект "Фабрика звезд" возродили на канале "Муз-ТВ" в текущем году. Евгений Трофимов — студент АлтГУ, музыкант-самоучка, солист барнаульской группы GROO. Во время участия в проекте однажды он оказался в номинации, однако тогда его спасли участники проекта.
Трофимову на шоу удалось спеть композиции "Шизофрения" вместе со Славой и "Проститься" с группой "Уматурман", а также исполнить песню собственного сочинения под названием "Птица".
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В сети появилось видео выпускного гала-концерта "Новой фабрики звезд". На моменте 1:28:00 можно увидеть, как барнаулец исполняет с Григорием Лепсом песню "Журавли летят в Китай".
Комментарии
Еще один Трофимов????
Классно спел!!!!
С каким Лепсом? Со Стасом Михайловым.
Новости уже больше недели. Фабрику на МУЗ-ТВ больше не показывают.
Где Лепс??? Сейчас вас закидают всем чем можно женщины за сорок с хвостиком)
С каким Лепсом!? Может быть со Стасом Михайловым??????