Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 180 квадратных метров продают в центре Барнаула за 16,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на девятом этаже высотного кирпичного дома по улице Геблера.
"Три просторные спальни, большая кухня, ванная комната, гостевой санузел, постирочная, гостиная с огромным аквариумом и красивейшими видами на город. Дом расположен в престижном районе нашего города, всего в нескольких минутах от любимого всеми горожанами Ленинского проспекта, площади Сахарова, где проходят главные праздничные мероприятия города", — отмечает автор объявления.
Кирпичный дом, где находится жилье, состоит из двух подъездов с квартирами повышенной комфортности.
Высота потолков в квартире составляет три метра. Территория дома огорожена, въезд через автоматические ворота, установлено видеонаблюдение, консьерж.
В доме имеется автомобильная подземная парковка на ограниченное количество мест, два лифта (грузовой и пассажирский), спуск к паркингу осуществляется на лифте.
Комментарии
Красивая квартира
Мда... Фотографировали на тапок похоже)))
Каземат! Кроме комнаты с аквариумом светлых пятен совсем нет!! Мрак!! Да и душевая со "вкусом" сделана!!! Ну... хотя... как говориться на вкус и цвет...
Вспоминается песня Евдокимова "Фантазер"...
Рыб разводить можно, хек мойву продавать соседям,вообщем можно покупать,заверните.