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Постановление об увеличении окладов работников органов исполнительной власти Алтайского края подписал губернатор Александр Карлин.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что должностные оклады работников органов исполнительной власти Алтайского края, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы, будут повышены на 4% с 1 января 2018 года.
"Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период", — также отмечается в постановлении за подписью главы региона.
Между тем напомним, что ранее аналогичное решение было принято на федеральном уровне относительно должностных окладов работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы.
Комментарии
Не ну а что, они же "производят" добавленную стоимость в экономику.
Вы бы лучше нянечкам и уборщицам р детсадах подняли. Их работа гораздо тяжелее, а зарплата 6500.
Может быть органы власти вместе с губернатором попробуют пожить на такую зарплату
А морда не треснет у органов?
Да это оклад, а оклад у них как раз 6500, будешь много "балаболить" - пойдешь в детсад на зарплату (не путать с окладом) в 6500 . Административный ресурс это называется.
25.12.2017 08:30 - гость -
Сейчас не советское время, где "мерилом работы считали усталость", и оплата труда зависит не от тяжести, а от квалификации исполнителя. Не оправдываю зарплату в 6500. если конечно таковая имеется, но уборщица и квалифицированный юрист или инженер никак не должны зарабатывать поровну.
Ну ,а почему бы и нет.Они очень нуждаются.От недоедания в дверь не пройдут скоро.
Моя мама работает уборщицей в школе ,на руки получает 6687.30- это уже с вычетом НДФЛ и профвзносов. Работает пон -пят 08:00-17:00,суб 08:00-13:00.И это нормально?Я уж не знаю как выживают сотрудники детских садов,им зарплату по 2-3 месяца задерживают ,нет денег в местном бюджете.Кинут подачку 2-3 тыс.руб и всё ждите.
Ну, если учесть, что оклады госслужащим не поднимали года 4 уже, то 4% это лютый подъем, хоть бы на уровне ежегодной инфляции проиндексировали за эти годы, что не поднимали.
А на счет 6500 оклада, то есть и меньше если что...