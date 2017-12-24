Фото: biznes-prost.ru
Цены на такси повысились в Барнауле на 50% из-за празднования корпоративов. Об этом сообщил сотруднику портала Amic.ru один из водителей такси "Максим".
По словам источника, цены были увеличены еще с 22 декабря. Подорожание продлится до воскресенья, 24 декабря, включительно. Подчеркивается, что стоимость проезда увеличивается в период с 16:00 до 3:00 часов.
После этого тарифы станут прежними, однако позднее — с 31 декабря по 2 января — вновь будут увеличены. На этот раз вдвое.
Добавим, что на повышение стоимости проезда в такси в праздничные дни обратили внимание на федеральном уровне. Так, "Интерфакс" сообщает, что ФАС (Федеральная антимонопольная служба) проведет проверку по сообщениям пользователей соцсетей о завышении цен на услуги такси-агрегаторов.
"Это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение синхронно и на одинаковые суммы, то я сам ... это посмотрю", — цитирует агентство замруководителя ФАС Андрея Цариковского.
Он считает, что в случае выявления отсутствия повышенного спроса при росте цен у большинства агрегаторов будет получено подтверждение злоупотребления и наличия сговора.
Комментарии
Разумно. Кому не нравится, можно на автобусы или пешком. Никто никого не заставляет.
У меня пожилые родители, когда ездим к сыну на Взлетную семь, из центра не уедешь, прекрасно ходил автобус 19, так нет, надо было убрать маршрут по Малахова, автобусы только по Павловскому, понастроили, а подъезда нет, вот и приходится на такси, а они цены дерут
24.12.2017 16:39
гость
купите машину
Смысл в гости на машине?
Такси Город не повышал ценник
Если "Такси Город" повысит цены, то переходите на "Такси Деревня"... и дешево и сохраняя традиции... "О-го-го пошла!"
давайте на все разом повысим) праздник же, гулять так гулять, чем барыги лучше?
Я считаю, неправильно это.....
проезд не нужно повышать, а вот вознаграждение спросить можно, думаю не все откажут в нем
Предлагаю обязать таких таксистов и членов их семей носить повязки, как обязали евреев во время второй мировой. И продавать им товары и услуги в период корпоративов по полуторной цене, как не кровным, но по духу потомкам Иуды. Перекос в экономике будет исправлен. (пост не против евреев, учите историю).
какбэ бензин растет а проезд в такси нет... это для вас не странно?
Почти все таксисты моральные гнилушки. Профессиональная деформация.
рынок спрос есть - цена растет. не хотите переплачивать - велкам в автобус. там цена во время праздников не растет
Таксисты всегда были чертями. Исключения-единицы.
25.12.2017 09:59
Кот.Без сапог. Сам ты чОрт без трусов. У меня папа всю жизнь в такси отработал и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Бригадир партогр. бригады был.
т.е. если я после работы еду еще и поработать в максиме, то я черт? убогое у вас мышление...
Бригадир партогр. бригады
Вот и причина ордена))
А еще он наверное никогда водочкой не приторговывал?
Гостю10:31, если у вас такое мнение о таксистах,скажите это им в лицо или только в коментах поливать грязью сил хватает?
25.12.2017 11:56
Юлия
А что это изменит? Может в лицо и не скажем, но таксёры от этого лучше не станут.
Всех под одно не надо мерить