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СМИ должны проявлять сдержанность в вопросе подачи информации, поскольку это может спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на первой региональной межпарламентской конференции, которая посвящена вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В форуме участвуют главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и РФ, пишет ТАСС.
Спикер отметил, что террористам невозможно нанести поражение на идеологическом фронте без создания в обществе атмосферы неприятия идей экстремизма. Он назвал верным шагом в данном направлении "принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц".
Володин уточнил, что концепция предполагает сдержанность средств массовой информации в вопросе информационного нагнетания, которое может спровоцировать экстремистские настроения в обществе. Кроме этого, он указал на важность привлечения к данной работе институтов гражданского общества, религиозных лидеров и экспертного сообщества.
В качестве примера спикер привел успешный опыт по созданию соответствующей законодательной базы в России, позволяющей проводить досудебную блокировку интернет-ресурсов, которые пропагандируют терроризм.
Кроме этого, Володин заявил, что противодействие "цветным революциям" необходимо обсуждать на межпарламентском уровне. Он отметил, что часто "они [революции — ред.] начинаются с вмешательства во внутренние дела государств".
Володин добавил, что подобная практика "требует серьезной парламентской оценки и реагирования".
Комментарии
Молодец. Верное предложение.
Правительство выпустит долговые бумаги, под которые оно будет привлекать капиталы отечественного происхождения, выведенные из России за рубеж. Говоря иначе, воры заработают на украденном дважды. Первый раз - когда украли, второй раз - когда украденное дадут правительству под процент.
Как говорится, я другой такой страны не знаю.